﻿Radfahrer fordern mehr Sicherheit auf der Gostritzer Straße im Dresdner Süden

Die Stadt will die marode Piste zwischen Strehlen und Mockritz ab 2024 endlich sanieren.Radwege sind dabei allerdings nicht vorgesehen. Der ADFC macht deshalb jetzt Druck und hat eine Petition gestartet.

Dresden. Mehr Flickwerk als Straße, flankiert von krummen und schiefen Gehwegen: Bereits seit Jahren rollt der Verkehr auf der Gostritzer Straße eher schlecht als recht über den maroden Asphalt. Die Stadt will handeln, plant ab Ende 2024 die Sanierung. Ei­ne gute Idee, sagt auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC), fordert aber Nachbesserungen in den Plänen. Denn darin sieht die Stadt keine Radwege vor. Das will der Fahrradclub nicht hinnehmen und hat eine Petition gestartet.