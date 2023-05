Feuer bricht in Wohnung am Wölfnitzer Ring aus und beschädigt Wasserleitung

Dresden. Am Mittwochnachmittag ist in einem Wohnhochhaus am Wölfnitzer Ring ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei entstand das Feuer in der Küche der betroffenen Wohnung im sechsten Obergeschoss. Es wurde kein Bewohner des Hauses verletzt, da diese sich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie begeben hatten.

Durch die Hitze kam es zur Beschädigung einer Wasserleitung, wodurch ein Wasserschaden in der betroffenen und der darunterliegenden Wohnung entstand. Die Feuerwehr nahm das Wasser mit einem Industriesauger auf und konnte dadurch größere Folgeschäden vermeiden. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.