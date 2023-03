Gondeln auf dem Carolasee kehrt zurück - spätestens Pfingsten

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

die Enttäuschung war groß, als im Herbst 2021 der beliebte Bootsverleih am Carolasee den Betrieb einstellte. Seither fällt das Gondeln buchstäblich ins Wasser. Doch nun scheint Land in Sicht. Vor Pfingsten sollen Besucher des Großen Gartens wieder „in See stechen“ können.

Das alte Bootshaus am Carolasee im Großen Garten. © Quelle: Dietrich Flechtner

Das Land Sachsen, das Eigentümer des Großen Gartens ist, hat Geld in die Hand genommen. Für den Werterhalt zur Errichtung eines Interimsbetriebes stehen rund 150 000 Euro zur Verfügung, konkret laufen derzeit Reparaturarbeiten am Steg. An der Stützmauer sind Ausbesserungen am Putz erforderlich. Das alte Bootshaus ist hingegen in einem derart desolaten Zustand, dass es abgerissen werden muss. Da ist es aber auch nicht schade drum.

Wir müssen alles dafür tun, dass wir nächstes Jahr im DFB-Pokal vertreten sind. Markus Anfang Trainer von Dynamo Dresden zum heutigen Viertelfinalspiel gegen Zwickau im Sachsenpokal. Ein Pokalsieg würde die Qualifikation bedeuten.

Das Deutschlandticket bietet bundesweite Mobilität im Nahverkehr. © Quelle: dpa/Robert Michael/Archiv

Das Deutschlandticket in Dresden: Bestellung, Zusatzangebote, Regeln und weitere Infos

Ab 1. Mai wird das Deutschlandticket eingeführt. Wo das 49-Euro-Ticket in Dresden erhältlich ist, welche Zusatzangebote es gibt und was darüber hinaus zu beachten ist. Jetzt lesen

Das Atomkraftwerk Ohu bei Landshut bei Nacht. © Quelle: picture alliance / blickwinkel/allOver/TPH

Stromversorgung: Warum auch ohne Atomkraftwerke nicht die Lichter ausgehen

Die Stromversorgung ist auch ohne Atomkraftwerke selbst in Extremsituationen gesichert. Allerdings wird dafür mehr elektrische Energie aus Kohlekraftwerken benötigt. Zudem benötigt Deutschland zusätzliche Lieferungen aus dem Ausland, und eine stärkere Umverteilung des Stroms wird notwendig. Jetzt lesen

19 Uhr: Dynamo Dresden im Sachsenpokal - Dynamo Dresden trifft heute im heimischen Stadion auf den FSV Zwickau. Ausgetragen wird das Viertelfinale des Sachsenpokals. Ein Sieg bedeutet den Einzug ins Halbfinale. Der Pokalsieger darf dann auch im DFB-Pokal spielen. Der MDR zeigt das Spiel im Livestream.

Dresden Frankfurt Dance Company tritt in Hellerau auf. © Quelle: Birgit Hupfeld

Ganz neue Wege, ganz neue Töne: Die israelische Choreografin Saar Magal bringt die Tänzerinnen und Tänzer der Dresden Frankfurt Dance Company in einer Kooperation mit dem Schauspiel Frankfurt mit Schauspielern aus dessen Haus zusammen, um die hässliche Fratze des Menschen zu zeigen. Heute ist das Stück „Ten Odd Emotions“ erstmals im Europäischen Zentrum der Künste Hellerau zu sehen. Unser Rezensent hat im Schauspielhaus Frankfurt eine schockierende Schlussszene erlebt, die aus bühnentechnischen Gründen in Hellerau so leider nicht wird umgesetzt werden können. Jetzt lesen

Ringsrum Wildwuchs und Gestrüpp, die Signallampe brennt trotzdem dauerhaft. Vor allem nachts ist ihr Leuchten weithin sichtbar. © Quelle: Nico Wendt

...Deutschlands überflüssigste Signallampe

Sie brennt. Und brennt. Und brennt: Warum dieses Warnzeichen der Deutschen Bahn im sächsischen Torgau mittlerweile wie ein Schiff in der Wüste steht und völlig unnütz Strom verbraucht, erfahren Sie hier.

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

