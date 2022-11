﻿Der DNN-Glühweintest 2022: Dieser Glühwein aus Sachsen schmeckt am besten

Dresden. In der Welt gehobener Weinkultur gehört Glühwein sicherlich nicht zu den Favoriten. Für die meisten erwachsenen Weihnachtsmarktbesucher ist eine Tasse Glühwein in geselliger Runde aber alljährlich ein Muss. Doch an welcher Bude wird der beste Glühwein ausgeschenkt – noch dazu, wo doch die Geschmäcker naturgemäß höchst unterschiedlich sind? Die DNN haben un­terstützt von Sommelier Jens Pietzonka in dessen Weinzentrale in der Neustadt ein kleines Tasting sächsischer Glühweine veranstaltet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was wurde verkostet?

Am Start waren acht beliebig aus dem Regal eines Radebeuler Getränkefachhändlers ausgewählte sächsische Winzerglühweine, ein Glühwein einer regionalen Obstkelterei und zwei Wirtshausglühweine eines Dresdner Spitzenkochs. Der Kelterei-Glühwein sollte als preiswerte Alternative die Verkostungsreihe auflockern. Die Wirtshausglühweine wurden auf Vorschlag von Jens Pietzonka verkostet, da sie laut seiner Einschätzung auf Dresdner Weihnachtsmärkten einen guten Ruf genießen.

Diese Glühweine wurden verkostet Weingut Drei Herren Glühwein weiß aus Radebeul Weingut Matyas „Winzerglühwein aus Rotwein“ aus Coswig Weinhandwerk Meißen Winzerglühwein weiß „Weinbergsfeuer“ aus Scheurebe Wackerbarths Weiß & Heiß aus Radebeul vom Staatsweingut (wird wegen der Rezeptbestandteile Traubensaft, Orangenlikör und Rum nicht als „Glühwein“ vermarktet) Henkes Glühwein mit natürlichen Kräuterauszügen rosé, Weingut Henke aus Sörnewitz Heide’s Weißer Glühwein, Saftkelterei Heide Großschirma Prinz zur Lippe „Proschwitzer Weihnacht“ rosé aus Meißen Haus Steinbach Spicy Friends „Weiß und Würzig“ aus Radebeul „Heißer Schuh“ rosé vom Weingut Schuh aus Sörnewitz auf Basis eines Schielers Winzer-Glühwein Bean & Beluga (weiß) aus Dresden Winzer-Glühwein Bean & Beluga (rot) aus Dresden

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer hat verkostet?

Zum Verkostungsteam gehörten Sommelier Jens Pietzonka, die amtierende Sächsische Weinkönigin Sabrina Papperitz, DNN-Redakteur Sebastian Kositz sowie der Dresdner Social-Media-Berater Charles M. Bugnowski, der mit Weincasting.net seit vielen Jahren seinen eigenen Blog betreibt und auch für Captain Cork geschrieben hat.

Was waren die Kriterien?

Klare Ansage war: Es wird ohne Schnickschnack verkostet. Die Juroren sollen nach Geschmack und Geruch entscheiden: „gefällt mir“ oder „eine Tasse genügt“. Ziel war schließlich kein offizieller sächsischer Glühweinführer, sondern ein ungezwungener Überblick über das, was sächsische Winzer für die kalte Jahreszeit so bereit halten. Geschmack und Geruch der Glühweine wurden mit Punktzahlen jeweils von 1 bis 5 bewertet. Wer am Ende die meisten Punkte hat, kommt bei den Testenden am besten an.

Lesen Sie auch

Wie wurde verkostet?

Wie bei einer seriösen Weinverkostung üblich, wissen die Bewertenden nicht, was sie in der Tasse (Glühwein geht nun mal nicht im edlen Glas) haben. Man nennt das Blindverkostung. Was die Tester beim Einschenken erkennen, ist lediglich die Farbe: Denn längst wird für Glühwein nicht mehr nur Rotwein gewürzt. Gerade bei Winzerglühweinen bilden oft weiße und roséfarbene Weine oder Rotlinge – in Sachsen als Schieler vermarktet – die Grundlage für den wärmenden Genuss. Über die Rebsorte werden Glühweine meistens nicht definiert. So hatte auch nur einer der Testweine eine Rebsorte auf dem Etikett.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Wie lautet das Fazit?

Es gibt einen eindeutigen Sieger mit 34 von maximal 40 Punkten. Der Zweitplatzierte hat 29 Punkte und den dritten Platz teilen sich zwei Weingüter mit jeweils 27 Punkten (siehe Überblick). Vor der Auflösung stellt Weinprofi Jens Pietzonka fest: „Es gibt keinen Ausreißer in der Testreihe. Ich würde jede Tasse Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt austrinken und keine auskippen.“ Weinkritiker – und auch ein solcher ist der Sommelier – sind da nicht zimperlich. Das sei bei ähnlichen Tastings in der Weinzentrale in den Vor-Corona-Jahren nicht immer so gewesen. Jens Pietzonka selbst bummelt gern einmal mit seiner Familie über Weihnachtsmärkte. Ein guter Glühwein gehört für ihn dazu, obwohl er in seinem Alltag durchaus die höchstdotierten Rebsäfte verkosten und ausschenken darf und natürlich ganz nebenbei auch neue Winzertalente findet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das sind die Gewinner Platz 1 Winzer-Glühwein Bean & Beluga weiß (34 Punkte) Platz 2 Weingut Drei Herren Glühwein weiß (29 Punkte) Platz 3 Henkes Glühwein mit natürlichen Kräuterauszügen rosé und Prinz zur Lippe „Proschwitzer Weihnacht“ rosé (jeweils 27 Punkte)

Weinhoheit Sabrina Papperitz sieht im Ergebnis des Tests einen Beweis dafür, dass regionale Winzer Glühwein gut können. Sie selbst bevorzugt helle Glühweine und ist überzeugt, dass für jeden Weinfreund ein sächsischer Glühwein nach seinem Geschmack auf den Weihnachtsmärkten zu finden ist. Selbst für Weinblogger Charles M. Bugnowski, der Glühweinen gegenüber – sagen wir mal – eher skeptisch eingestellt ist, ist keiner der Glühweine komplett durchgefallen. Von dem einen oder anderen würde er sich lediglich keine zweite Tasse holen. Redakteur Sebastian Kositz ist von der Vielfalt überrascht: „Es gibt ein breites Geschmackspanoptikum. Das hätte ich so nicht erwartet.“

Von Lars Müller