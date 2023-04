﻿Globus-Warenhaus? Anwohner in Dresden-Friedrichstadt wollen mitreden

Ist der Alte Leipziger Bahnhof mehr wert als der Stadtteil Friedrichstadt?, fragt Anwohner Tom Umbreit und fordert: „Wir wollen auch darüber mitreden, was in unserem Viertel passieren soll.“

Dresden. Was für den Alten Leipziger Bahnhof gilt, das muss auch für den Stadtteil Friedrichstadt gelten. Das fordert Tom Umbreit von der Initiative Quartier Friedrichstadt e.V., die sich seit 2009 um die städtebauliche und soziale Entwicklung des Viertels kümmert. Für die Gestaltung des Alten Leipziger Bahnhofs hat die Verwaltung eine breite Bürgerbeteiligung in Gang gesetzt. „Wir wollen bei der Gestaltung des Areals zwischen Hamburger Straße und Bremer Straße auch mitreden“, so Umbreit.

Stadt will Globus in Friedrichstadt ansiedeln

Das Areal in Friedrichstadt ist für einen Globus-Warenhaus vorgesehen, die Stadt will die Grundstücke mit den Flächen tauschen, die Globus am Alten Leipziger Bahnhof erworben hat. Der Bauausschuss hat bereits die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für das Warenhaus beschlossen. Der Flächennutzungsplan, der Einzelhandel in dem Areal verbietet, soll geändert werden.

Mit den Bürgern hat niemand gesprochen

„Mit uns Bürgern hat niemand gesprochen. Das muss dringend nachgeholt werden“, sagt Umbreit und verweist auf den größten Vorteil des Areals in Friedrichstadt: „Die Grundstücke gehören der Stadt, dem kommunalen Unternehmen SachsenEnergie und dem Freistaat.“ Am Alten Leipziger Bahnhof gibt es dagegen zwölf verschiedene Eigentümer, deren Interessen unter einen Hut gebracht werden müssten. „Bei uns können Konzepte viel schneller verwirklicht werden“, so Umbreit, der als Geschäftsführer des Umweltzentrums Dresden arbeitet und von einem Globus-Markt unmittelbar betroffen wäre: Die Projektgärtnerei des Umweltzentrums liegt neben dem Globus-Grundstück.

Hier könnte ein neues Viertel entstehen

Ein Warenhaus sieht Umbreit nicht auf den Flächen, sondern Plattz für hunderte Wohnungen. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden suche händeringend nach großen, zusammenhängenden Flächen. Zwischen Hamburger und Bremer Straße seien diese vorhanden, hier könnte ein neues Viertel entstehen mit einer neuen Verkehrslösung: „Warum schließt man Hamburger und Schäferstraße nicht für den Durchgangsverkehr und wertet die Straßenzüge damit auf? Der Verkehr könnte über die Bremer Straße geleitet werden.“

Globus sollte gleich ins Zentrum ziehen

Das würde dem Quartier Friedrichstadt viel besser tun als ein Einzelhandelsstandort, der mehr Probleme schaffe als löse. „Ein Warenhaus zieht automatisch Verkehr an und spitzt die ohnehin angespannte Situation weiter zu“, so Umbreit, der das Konzept von Globus durchaus positiv bewertet. „Dieser Händler hat ein tolles Angebot. Aber er sollte nicht in einen innenstadtnahen Stadtteil ziehen, sondern konsequenterweise gleich ins Zentrum.“ In naher Zukunft könnten in der City Handelsflächen in der Größenordnung frei werden, die Globus benötige, mutmaßt Umbreit.

„Wir müssen in die Beteiligung kommen“

Für die Flächen zwischen Hamburger und Bremer Straße aber sei die Meinung der Bürger befragt. „Wir müssen ins Beteiligungsverfahren kommen.“ Dass der Flächennutzungsplan Wohnen in dem Areal nicht vorsieht, ist für Umbreit kein Hindernis: „Wenn man Einzelhandel festlegen kann, dann kann man auch Wohnen festlegen“, findet er.