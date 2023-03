﻿Globus in Dresden soll deutlich kleiner werden

Globus will in Friedrichstadt einen Verbrauchermarkt errichten. Die Grünen wollen dem Einzelhandelsunternehmen klare Vorgaben mit auf den Weg geben.

Dresden. Der Globus-Markt zwischen Hamburger Straße und Bremer Straße in Friedrichstadt soll eine Verkaufsfläche von 3500 Quadratmetern und eine Gesamtnutzfläche von 5000 Quadratmetern haben. Das fordert die Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen. Das Einzelhandelsunternehmen Globus plant bisher mit einer Verkaufsfläche von 8800 Quadratmetern. „Das ist viel zu viel“, erklärte Thomas Löser, Sprecher für Stadtentwicklung und Bau der Grünen. Sollten diese Pläne verwirklicht werden, laufe Dresden Gefahr, einen „Elbepark 3.0“ zwei Kilometer vom Stadtzentrum entfernt zu erhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Damit machen wir die Innenstadt kaputt“

Wenn die Stadtverwaltung die Flächen in Friedrichstadt zum Komplexen Einzelhandelsstandort erkläre, dann könnten sich dort auch weitere Märkte ansiedeln. Neben dem Elbepark und dem Kaufpark Nickern würde eine dritte große Einkaufsmeile entstehen, nur eben nicht vor den Toren der Stadt, sondern in bester zentraler Lage. „Das können wir nicht ernsthaft wollen“, so Löser. „Damit machen wir den Einzelhandel in der Innenstadt kaputt.“ Schon jetzt nehme der Leerstand im Stadtzentrum deutlich zu.

Radwege an Hamburger und Bremer Straße

Ein „nicht integrierter“ Einzelhandelsstandort fernab von Wohnquartieren wie der geplante Globus-Markt würde zu erheblichen Verkehrszuwächsen auf der Bremer Straße und der Hamburger Straße führen, erklärte Susanne Krause, verkehrspolitische Sprecherin der Grünen. Deshalb müsse der neue, kleinere Globus-Markt über die Bremer Straße beliefert und angebunden werden. „Auf der Hamburger Straße behindern Linksabbieger die Straßenbahn“, so die Stadträtin, die auch eine Verlegung der Buslinie 68 auf die Bremer Straße fordert. Gleichzeitig müssten endlich Radwege an der Hamburger und Bremer Straße eingerichtet werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An den Simmel-Märkten orientiert

Die geforderte Größe des Marktes sei nicht willkürlich gewählt, so Löser, sondern die Grünen würden sich an der Verkaufsfläche der Simmel-Märkte in Dresden orientieren, die zwischen 3000 und 3500 Quadratmeter groß seien. Die Parkplätze für den Markt sollten nicht auf Freiflächen, sondern platzsparend in einem Parkhaus untergebracht werden. Die Grünen fordern begrüntes Dach und Fassade in Kombination mit Photovoltaik und Regenwassersammlung.

Etwas der Stadt geben

Als Ausgleich für die wegfallende Verkaufsfläche könnte Globus Ateliers und Probenräume, aber auch Platz für lokales Handwerk zu günstigen Mietkonditionen schaffen. „Wer in dieser Stadt einen Markt bauen will, sollte sich auch überlegen, was er dieser Stadt geben will“, erklärte Löser die Forderung.

Denkmalschutz für den Alten Leipziger Bahnhof

Die Grünen glauben nicht, dass der Flächentausch zwischen Globus und der Stadt an ihren Forderungen scheitern könnte. Globus hat sich vor zehn Jahren Grundstücke am Alten Leipziger Bahnhof gesichert. Da der Stadtrat dort den Bau eines Marktes ablehnt und ein belebtes innerstädtisches Quartier entwickeln will, soll Globus die Flächen in der Leipziger Vorstadt abgeben und in den Stadtteil Friedrichstadt ziehen. „Wir gehen davon aus, dass Globus die Grundstücke am Alten Leipziger Bahnhof ohnehin nicht mehr wirtschaftlich verwerten kann“, erklärt Löser mit Blick auf das Landesamt für Denkmalpflege, das die bebauten Grundstücke am Alten Leipziger Bahnhof als Sachgesamtheit unter Denkmalschutz gestellt hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Globus will auf kleinere Märkte setzen

Die Grünen hoffen auf politische Unterstützung für ihre Initiative, auch wenn ihr Antrag, die Flächen in Friedrichstadt für wohnortnahen Einzelhandel zu reservieren und nicht als Komplexes Einzelhandelszentrum auszuweisen, im Ausschuss für Wirtschaftsförderung mit deutlicher Mehrheit abgelehnt wurde. Interessante Randnotiz: Globus hat jüngst in einer Branchenpublikation mitgeteilt, künftig auf Märkte mit einer Größe von 5000 bis 6000 Quadratmetern zu setzen.