﻿Globus-Ansiedlung in Dresden wird konkret

Dresden. Die Ansiedlung eines Globus-Warenhauses auf einem Grundstück zwischen Hamburger Straße und Bremer Straße in Friedrichstadt rückt näher. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau hat am Mittwochabend zwei Grundsatzentscheidungen für das Vorhaben getroffen.

Eine Mehrheit beauftragte die Stadtverwaltung, eine Änderung des Flächennutzungsplans in die Wege zu leiten. Gleichzeitig stimmte der Ausschuss mehrheitlich dem Zentrenkonzept zu, das den Bedarf an Einzelhandelsflächen im Stadtgebiet beschreibt. Das letzte Wort zum Zentrenkonzept hat der Stadtrat.

Grundstückstausch für Globus in Dresden

Die skeptischen Stimmen waren in der Unterzahl. Stadtrat Torsten Nitzsche (Freie Wähler/Freie Bürger) konnte sich nicht mit seinem Antrag durchsetzen, die Globus-Debatte zu vertagen. Nur die Grünen folgten Nitzsche, das war zu wenig.

Der Einzelhandelskonzern besitzt Grundstücke am Alten Leipziger Bahnhof, die die Stadt unbedingt in ihren Besitz bringen soll. Deshalb ist ein Tauschgeschäft geplant, bei dem Globus die Flächen in Friedrichstadt erhält – inklusive Baurecht für ein Warenhaus, das nach den Plänen des Einzelhandelskonzerns 8800 Quadratmeter Verkaufsfläche und 800 Parkplätze haben soll. Es dürfte wenig verwundern, dass Globus erst dann dem Grundstücksdeal zustimmt, wenn das Neubauvorhaben in trockenen Tüchern ist.

Wichtige Versorgungsaufgabe für den Dresdner Westen?

Um großflächigen Einzelhandel in Friedrichstadt zu ermöglichen, muss die Stadt städtebauliche und raumordnerische Fragen – vorsichtig formuliert – sehr großzügig beantworten. Das Gebiet ist im Flächennutzungsplan nicht als Einzelhandelsstandort ausgewiesen, deshalb soll der Plan jetzt geändert werden. Oft wird das Beispiel des Einzelhändlers zitiert, der in einer Halle an der Waltherstraße italienische Spezialitäten verkaufte, aber wegen der fehlenden Ausweisung als Einzelhandelsstandort schließen musste. Damals gab es keine Ausnahme, heißt es.

Um die Notwendigkeit des Globus-Marktes nachzuweisen, geht das Zentrenkonzept von einer wichtigen Versorgungsaufgabe für den Dresdner Westen aus. Eine durchaus steile These, denn der Westen wirkt mit dem Edeka-Markt auf der Hamburger Straße oder dem Dresden Karree in Gorbitz nicht unbedingt unterversorgt mit Einzelhandelsflächen. Die Autoren des Zentrenkonzepts bezeichnen den Standort als städtebaulich integriert – eine Bewertung, die sich angesichts der Umgebung mit Autohäusern und Erstaufnahmeeinrichtung auch nicht auf den ersten Blick erschließt.

Stadtrat Torsten Nitzsche: „Ich halte das für einen Fehler“

Gleichwohl hat sich eine Mehrheit im Ausschuss gefunden, so dass die Globus-Ansiedlung konkreter wird. Bis zu einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan, den der Konzern für den Neubau braucht, ist es aber noch ein weiter Weg. „Die Innenstadt wird unter der Entscheidung für Globus leiden“, erklärte Nitzsche, „es wird Kaufkraft abfließen und wir werden noch mehr Leerstand im Zentrum bekommen. Das ist ein Teufelskreis.“

