Globalfoundries investiert acht Milliarden Dollar

der nächste Geldsegen für Dresdens Industrie: Der US-amerikanische Chiphersteller Globalfoundries hat angekündigt, acht Milliarden Dollar in Dresden investieren zu wollen. Das hatte der Konzern dem „Handelsblatt“ verraten.

Globalfoundries plant, seine Kapazitäten in Dresden deutlich auszuweiten. © Quelle: Jürgen-Michael Schulter

Damit könnte Globalfoundries seine Produktionskapazität in Dresden, wo bereits 3000 Mitarbeiter zu Werke sind, nahezu verdoppeln. Damit reiht sich die nächste gute Nachricht ein. Erst Anfang August kündigte der Chiphersteller TSCM an, ein Werk in der sächsischen Landeshauptstadt zu bauen. Jetzt lesen

Es gibt großflächig schadhafte Stellen, die eine erhebliche Gefährdung der Nutzer darstellen. Die Stadtverwaltung über den Zustand in der 68. Grundschule

Das Gebäude der 68. Grundschule in Leubnitz-Neuostra ist seit Beginn des Schuljahres gesperrt. Seither lernen die Kinder am Höckendorfer Weg auf der Südhöhe. © Quelle: Dietrich Flechtner/Archiv

Gesperrte 68. Grundschule in Leubnitz-Neuostra: Das ist der Plan für die Sanierung

Weil der Putz von den Decken rieselte, hatte die Stadt das Gebäude der 68. Grundschule in Leubnitz-Neuostra gesperrt. Inzwischen steht fest: Die Sanierung wird nicht ganz billig. Jetzt lesen

CDU-Chef Friedrich Merz hat mit einer Aussage zu abgelehnten Asylbewerbern für Wirbel gesorgt. © Quelle: IMAGO/Bernd Elmenthaler

„Erbärmlicher Populismus“ bis „brandgefährlich“: Merz-Aussage zu Asylbewerbern sorgt für heftige Kritik

Friedrich Merz sorgt mit einer Aussage zu abgelehnten Asylbewerbern für einen Aufschrei: „Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen, und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine.“ Viele Politiker werfen dem CDU-Chef vor, die Gesellschaft bewusst zu spalten und Hass zu schüren. Jetzt lesen

Faktencheck: Bekommen Migranten eine Rundum-Zahnbehandlung?

CDU-Chef Friedrich Merz hat in einem Interview behauptet, abgelehnte Asylbewerber ließen sich auf Kosten der Allgemeinheit ärztlich behandeln und die „Zähne neu machen“. Doch stimmt das? Welche Ansprüche Migranten wirklich haben, klärt dieser Faktencheck. Jetzt lesen

Die Produktion läuft nach mehrstündiger Unterbrechung wieder. Zur Ursache der IT-Panne gibt es bisher keine Erklärung. Der Produktionsausfall dürfte schnell aufgeholt werden, aber im Handel wächst der Ärger. Jetzt lesen

Sparkurs der Regierung trifft auf Digitalisierung: Goethe-Institut schließt neun Standorte

Der Sparkurs der Bundesregierung trifft auch das Goethe-Institut: Es schließt neun seiner Einrichtungen, unter anderem in Washington. Experten hatten die Institute als zu unmodern und schwerfällig kritisiert. Mehr als bisher wird auf Digitalisierung gesetzt – etwa bei Sprachkursen. Jetzt lesen

„Ich spielte ihn, wie ich selbst bin“: Dumbledore-Darsteller Michael Gambon ist tot

Als Zauberer mit langem Bart und Hippie-Slippern wurde er 2004 zum Weltstar. Da hatte Michael Gambon bereits eine jahrzehntelange Theaterlaufbahn hinter sich. Den Ruhm sah der jetzt gestorbene irischstämmige Schauspieler mit gemischten Gefühlen. Jetzt lesen

16. Sächsischer Seniorentag unter dem Motto „30 Jahre Gewerkschaftliche Seniorenpolitik in Sachsen – Neue Altersbilder jetzt!“ im Gewerkschaftshaus am Schützenplatz in Dresden

Arbeitsmarkt - Die Bundesagentur für Arbeit und die Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur geben die Arbeitsmarktzahlen für September 2023 bekannt.

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (CDU) hat für heute zum Solargipfel nach Berlin eingeladen. © Quelle: Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer lädt zu Solargipfel in Berlin. Eingeladen sind Regierungsvertreter aller Bundesländer, der Bundesverband der Solarwirtschaft und Solarunternehmen. Auf der Tagesordnung stehen die Information zur Lage der Solarwirtschaft sowie Diskussion und Verabschiedung eines Positionspapiers.

Streit ums Schuloutfit: Wie Eltern richtig reagieren

Wenn der Nachwuchs plötzlich mit kurzem Rock oder Basecap zur Schule will, reagieren Eltern meist mit Verboten. Doch das hat nur den gegenteiligen Effekt, sagen Expertinnen und Experten. Wie also sonst den Streit ums Schuloutfit lösen? Jetzt lesen

Hotels im Herbst: Hier gibt‘s viel Luxus für wenig Geld

Wenn die Tage kühler werden, sehnen sich viele Menschen nach Komfort und Wellness. Allerdings kann ein gutes Hotel die Reisekasse schnell überfordern. Eine neue Auswertung eines Reiseportals zeigt nun, in welchen Städten es im Herbst großen Luxus für kleines Geld gibt. Jetzt lesen

Der nächste Vorbote: Die Rolling Stones (v.l.n.r. Keith Richards, Ronnie Wood und Mick Jagger) können es auch sanft. Heute (29. September) erschien die neue Single "Sweet Sounds of Heaven". © Quelle: IMAGO/Avalon.red

... „Die süßen Klänge des Himmels“ – Rolling-Stones-Gospel mit Lady Gaga erschienen

Beim Auftritt mit Jimmy Fallon hatte Ronnie Wood sich verplappert und den Song „Sweet Sounds of Heaven“ bereits angekündigt. Am Donnerstag erschien die Ballade nun als zweiter Vorbote des neuen Rolling-Stones-Albums „Hackney Diamonds“. Neben Lady Gaga gibt es bei dem Gänsehaut-Gospel noch einen weiteren Gaststar. Jetzt lesen

DNN