Die Dresdner Verkehrsbetriebe lassen ab diesem Freitag die Gleise am Straßburger Platz erneuern. Auf den Linien 1, 2, 4, 10, 12 und 13 kommt es deshalb zu massiven Änderungen. Und auch Autofahrer müssen umdenken.

Dresden. Tagein tagaus rattern hunderte Straßenbahnen über die Gleise am Straßburger Platz, treffen hier doch gleich sechs Linien aufeinander. Inzwischen sind die mehr als 20 Jahre alten Schienen jedoch derart heruntergefahren, dass die Bahnen fast nur noch in Schrittgeschwindigkeit über die Schienen schleichen. Deshalb müssen die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) jetzt handeln. Das hat in den kommenden drei Wochen massive Folgen für die Fahrgäste – aber auch für Autofahrer.