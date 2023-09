Gleisarbeiten am Güntzplatz: Straßenbahnen müssen umgeleitet werden

Dresden. Am Güntzplatz müssen dringend Gleise repariert werden: Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mitteilen, müssen dafür die Straßenbahnlinien 6 und 13 am Wochenende umgeleitet werden. Die Instandsetzungen seien dringend nötig und werden von Freitag, 15. September, ab 4.10 Uhr bis Montagfrüh, 18. September, um 4 Uhr durchgeführt.

Die Linie 6 fährt in diesem Zeitraum im Osten der Stadt nur zwischen der Endhaltestelle Niedersedlitz und dem Güntzplatz. Dort wird sie zur Linie 13 und fährt nach Prohlis. Im Westen ist sie nur zwischen Wölfnitz und Albertplatz unterwegs.

Ersatzbusse zwischen Albertplatz und Permoserstraße

Die Linie 13 wird ebenfalls geteilt und fährt von Prohlis bis zur Dürerstraße. Dort wird sie zur Linie 6 und fährt in Richtung Niedersedlitz weiter. Im Nordwesten ist sie nur zwischen Kaditz und Rosa-Luxemburg-Platz unterwegs. Da auch an der Kreuzung Bautzner/Rothenburger Straße gebaut wird, endet die Linie 13 am Freitag bis 15 Uhr schon an der Haltestelle Görlitzer Straße.

Ersatzverkehr mit Bussen wird für beide Linie zwischen Albertplatz und Permoserstraße eingerichtet, der Autoverkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt und Linksabbieger aus der Sachsenallee werden in Richtung Gerokstraße über die Dürerstraße geführt.

Arbeiten kosten 40.000 Euro

An den Gleisen am Abzweig Sachsenallee müssen Weichenzungen erneuert und das Gleis wegen Lageschäden durchgearbeitet werden. Die Maßnahme kostet rund 40 000 Euro und wird aus dem Budget für die laufende Instandhaltung der Infrastruktur bezahlt.

