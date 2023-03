﻿Glashütte: Autofahrerin nach Unfall in Krankenhaus verstorben

Am Dienstag ist eine 78-Jährige Autofahrerin bei glatter Straße in Glashütte verunfallt. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, dort erlag sie am Freitag ihren Verletzungen.

