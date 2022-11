﻿„Gläser Karosserie Dresden“: Von Kutschen und Luxuskarosserien

Das Buch „Gläser Karosserie Dresden“ wartet mit einer unglaublichen Fülle an Informationen und Abbildungen aus der bewegten Firmengeschichte des Dresdner Unternehmens auf. Angefangen hat alles 1864.

Dresden. Die Wege des Herrn sind unergründlich, heißt es bekanntlich. Das ist auch in der Autowelt so. Lamborghini beispielsweise hat als Traktorfirma angefangen, aus Ungetümen mit zentnerschweren Reifen und armdicken Schrauben gingen also – welch eine Evolution – flunderflache Grazien hervor, die in die Sphären einer Ästhetik flogen, die sich aus Geschwindigkeit(-srausch) und Ben­zinverschwendung zusammensetzt, aber auch von einem Lärm begleitet ist, dass man ob des Geräuschpegels mit Fausts Gretchen seufzt: „Meine Ruh ist hin.“