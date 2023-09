Giraffe Diko bleibt im Dresdner Zoo

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

eigentlich war alles gut geplant, eigentlich: Der Dresdner Zoo wollte sich am Mittwoch von Giraffenbulle Diko verabschieden, weil dieser offenbar zeugungsunfähig ist. Zumindest blieben seine zahlreichen Deckversuche ohne Ergebnis. Diko allerdings fand die Idee eines Umzugs gar nicht gut. Er weigerte sich schlechtweg, in die Transportkiste zu gehen.

Giraffenbulle Diko. © Quelle: Zoo Dresden

Nach vier Stunden gaben die Verantwortlichen auf. Auch, weil das Tier zusehends nervös wurde. Das heißt: Diko bleibt in Dresden. Das heißt aber auch: Auf Nachwuchs können sich die Besucher auch in Zukunft nicht freuen. Der Dreier-Weg mit Gaia und Tessa wird‘s egal sein. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Uns ist das Wohl des Giraffenbullen wichtiger. Dimitri Widmer Tierarzt im Dresdner Zoo, über den geplatzten Umzug des Tieres

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Die Spuren auf dem Blauen Wunder bleiben vorerst so, wie sie sind. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Hilbert stoppt Verkehrsversuch am Blauen Wunder in Dresden

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat die Reißleine gezogen und die geplanten Radspuren am Blauen Wunder auf Eis gelegt. Es gebe noch Informationsdefizite. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Menschen aus Mosambik stehen vor ihren zerstörten Hütten. In Afrika könnte es in Zukunft häufiger Überschwemmungen oder schlimme Stürme geben. © Quelle: Tsvangirayi Mukwazhi/AP/dpa

Klimaverlierer Afrika: der Kontinent, der unbewohnbar wird

Afrika trägt kaum etwas zum Klimawandel bei, leidet aber stark unter den Folgen. Die Prognosen, die der Weltklimarat für den Kontinent stellt, sind düster: Viele Regionen könnten in Zukunft von schwerwiegenden Wetterextremen geprägt sein. Wie kann sich Afrika gegen den Klimawandel rüsten? Jetzt lesen

Termine des Tages

19 Uhr bis 22 Uhr: Spielzeiteröffnung und Aufführung CARCAÇA in HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste. Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch hält auf der Eröffnung das Grußwort.

ab 22 Uhr: Earth Night. – Für eine ganze Nacht Licht aus gegen Lichtverschmutzung.

Was heute wichtig wird

Das Prohliser Herbstfest findet bis Sonntag statt. © Quelle: Falk Richter

Das Prohliser Herbstfest beginnt heute um 18 Uhr. Bis zum Sonntag lockt die 32. Ausgabe mit vielen Aktionen, Schaustellern, Imbiss und Getränken. Im Prohliszentrum ist der Sonntag zudem verkaufsoffen.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann waren da noch ...

Ein Probealarm hat am bundesweiten Warntag in Deutschland Handys und Sirenen laut schrillen lassen. © Quelle: IMAGO/Eibner

... die Reaktionen auf den bundesweiten Warntag

Ein Probealarm hat am bundesweiten Warntag in Deutschland Handys und Sirenen laut schrillen lassen. So laut, dass einigen das Handy aus der Hand gefallen sein dürfte, vermuten zumindest Nutzerinnen und Nutzer der Plattform X. Die besten Memes zum Warntag 2023. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Christin Grödel

stellvertretende DNN-Chefredakteurin

