﻿Nach Brandenburger Vorbild: Gibt es in Dresden Entlastung für Eltern?

In Brandenburg werden die Einkommensgrenzen für den Erlass von Kita-Beiträgen angehoben. Können Mütter und Väter darauf auch in Dresden hoffen?

Dresden. Energiekrise und Inflation bei Lebensmittelpreisen treiben für alle Menschen die Lebenskosten in die Höhe. Gerade für Eltern könnte da eine Entlastung bei den Kita-Beiträgen für finanzielle Erleichterung sorgen. In Brandenburg gibt es entsprechende Pläne. Die DNN-Anfragen beim Land und bei der Stadt zeigen, was die Dresdner erwarten können.

Im Land Brandenburg soll die Einkommensgrenze für Kita-Eltern zur Beitragsbefreiung wegen der Energiekrise von 20 000 Euro auf 35 000 Euro pro Haushalt erhöht werden. Entsprechende Pläne der rot-schwarz-grünen Koalition kündigte die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Katja Poschmann jetzt im Landtag in Potsdam an, berichtete die Nachrichtenagentur dpa. Damit würden ab 1. Januar 2023 rund 117 000 Kinder in Brandenburg Horte und Kitas besuchen können, ohne dass für ihre Eltern Beiträge fällig würden. Das seien mehr als 60 Prozent aller Hort- und Kitakinder in Brandenburg.

System wie in Sachsen

Das Betreuungssystem in Brandenburg ist ähnlich aufgebaut wie in Sachsen. Die Kommunen und Freie Träger führen die Kindereinrichtungen. Zur kommunalen Finanzierung kommen Elternbeiträge und Landeszuschüsse hinzu. Im nördlichen Nachbarland Sachsens müssen Eltern für das letzte Kindergartenjahr in Brandenburg keine Beiträge zahlen.

Die jetzt geplante erweiterte Entlastung für Eltern aufgrund der Energiekrise ist Teil eines Rettungspakets von zwei Milliarden Euro bis Ende 2024, das nach Ausrufung der Notlage im Dezember auf den Weg gebracht werden soll.

Streit über Hilfspaket

In Sachsen sieht es bislang anders aus: Die Koalition aus CDU, Grünen und SPD ist schwer zerstritten. Eine Einigung über ein Hilfspaket gibt es bislang noch nicht. Die Debatte läuft, doch eine vergleichbare Entscheidung wie in Brandenburg ist derzeit nicht in Sicht.

„Aktuell sind keine Landesmaßnahmen aus dem Kultusministerium speziell zur Entlastung der Eltern von Beiträgen vorgesehen“, erklärte Susann Meerheim aus der Pressestelle von Kultusminister Christian Piwarz (CDU). Sie verwies darauf, dass die Elternbeiträge Angelegenheit der Kommunen im Selbstverwaltungsbereich seien.

Entlastung in der Pandemie

In den vergangenen beiden Jahren sei in den Zeiträumen landesweiter Schließung von Betreuungsangeboten aufgrund der Covid-19-Pandemie die Elternbeitragserhebung in beträchtlichem Umfang entfallen. "Die Kitaträger erhielten zur Deckung der Mindereinnahmen und Absicherung des Einrichtungsbetriebes im Jahr 2020 Ausgleichsleistungen von etwa 45,9 Millionen Euro und im Jahr 2021 noch einmal etwa 51,9 Millionen Euro", sagte Meerheim. "Mit der hälftigen Finanzierung aus dem Coronafonds wurden die Kommunen bei der Finanzierung dieser Elternentlastung durch den Freistaat unterstützt", fügte sie hinzu.

Im Fokus der Landespolitik stünden aktuell Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Kindertagesbetreuung. Ob es zu einer finanziellen Entlastung der Kommunen komme, entscheide der sächsische Landtag als Haushaltsgesetzgeber mit dem Beschluss über den Doppelhaushalt 2023/2024. Die Haushaltsdebatte läuft noch.

Dresden erlässt Beiträge bei wenig Einkommen

In Dresden gibt es den Erlass von Elternbeiträgen bereits derzeit bei „niedrigem Einkommen“, wie es bei der Stadt heißt. „Es handelt sich um eine Entscheidung, welche die konkrete Einkommenssituation und besondere Lebensumstände der Eltern und des Kindes berücksichtigt“, erklärt der für die Kitas zuständige Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU).

Im Jahr 2021 hat Dresden insgesamt rund 424 Millionen Euro für laufende Kosten der Kindertagesbetreuung bei freien Trägern und im städtischen Eigenbetrieb aufgewendet. Aus Landeszuschüssen flossen der Landeshauptstadt insgesamt rund 133,1 Millionen Euro zu. An Elternbeiträgen wurden von Trägern und Stadt insgesamt rund 56,3 Millionen Euro eingenommen. Ohne Erlass und Ermäßigungen von Elternbeiträgen wären es rund 80,7 Millionen Euro gewesen. Das heißt, die Landeshauptstadt hat dafür rund 24,4 Millionen Euro aufgewendet, hieß es aus der Verwaltung.

Insbesondere kommt es laut Donhauser bei Nachlässen auf die Anzahl der im Haushalt lebenden Personen und die individuelle Bruttokaltmiete an. Ob alle Haushaltsmitglieder berücksichtigt werden könnten, ergebe sich aus dem konkreten Einzelfall. Donhauser beschreibt ein Beispiel: Für eine Familie mit zwei Kindern wird aktuell bis zu einem monatlichen Nettoeinkommen von rund 2450 Euro ein Vollerlass gewährt.

Geringerer Eltern-Anteil an Betriebskosten

Für Eltern werden bei einem Kind im Kindergarten derzeit 165,66 Euro (9 Stunden Betreuung) fällig, für das zweite Kind sind es 99,40, das dritte Kind ist beitragsfrei. In der Kinderkrippe sind 226,28 für das erste und 135,77 Euro für das zweite Kind (jeweils 9 Stunden Betreuung) fällig.

Entgegen jahrelanger Praxis schöpft die Stadt auf Beschluss des Stadtrats die Obergrenzen für den Anteil der Eltern an den Betriebskosten nicht mehr aus. Er soll künftig sogar gesenkt werden, damit die Elternbeiträge nicht steigen. Wie sich hier in der nächsten Zeit die aktuellen Kostensteigerungen auswirken, ist noch offen. Sie schlagen sich erst verzögert in der Kostenberechnung für die Elternbeiträge nieder.

Land müsste „Mehrkosten ausgleichen“

Erlass von Elternbeiträgen gibt es neben den Beziehern von Arbeitslosengeld 2 auch für Empfänger von Wohngeld oder Kinderzuschlag. „Auch bei der Prüfung des Anspruches auf Wohngeld und Kinderzuschlag werden Kriterien wie zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder, Gesamteinkommen und die zu berücksichtigende Miete zu Grunde gelegt“, erläutert Donhauser.

Wird es seitens der Stadt weitere Entlastungen aufgrund der Energiekrise geben? Dazu erklärt der Bildungsbürgermeister: „Derzeit sind keine gesetzlichen Änderungen bekannt, welche der Verwaltung einen neuen Entscheidungsspielraum eröffnen würden.“ Es bleibt deshalb „trotz der erkennbar höheren Ausgaben von Eltern bei den gegenwärtigen Einkommensgrenzen“. Donhauser: „Außer der Landesgesetzgeber würde, wie in Brandenburg, uns die Mehrkosten ausgleichen.“