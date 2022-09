﻿Was die Stadt Dresden von einem Tunnel am Neustädter Markt hält

Die Stadt Dresden hält eine unterirdische Große Meißner Straße am Neustädter Markt nicht für sinnvoll. Sie verfolgt zwei andere Ansätze. Aber auch die sind noch „Zukunftsmusik“.

Dresden. Am Neustädter Markt in Dresden wird es keine Tunnellösung für die Große Meißner Straße und die Köpckestraße geben. Für diesen Ansatz in weitere Planungen zu investieren sei „nicht zweckmäßig“, erklärte Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) am Donnerstag.

Der Bereich um Neustädter Markt und Königsufer gilt als letztes großes Filetstück in der Dresdner Innenstadt, das noch einer baulichen Lösung harrt. Seit langem wird über die Bebauung diskutiert. Die Gestaltung der Großen Meißner Straße und der Köpckestraße im Bereich zwischen Palais Platz und Carolaplatz spielt dabei eine wesentliche Rolle, ist aber von den Überlegungen für die umliegende Bebauung abhängig.