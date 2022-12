﻿Wie Dresden mit der Böllerei an Silvester umgeht

In vielen Städten gibt es Einschränkungen für die Böllerei zum Jahreswechsel. In Dresden gibt es keine besonderen Regelungen. Aber auch hier darf nicht überall geknallt werden und die Stadt empfiehlt Alternativen zum eigenen Funken-Spektakel.

Feuerwerk explodiert in der Silvesternacht 2019 über der historischen Altstadtkulisse mit der Frauenkirche in Dresden.

Dresden. Die ersten Verletzten hat es schon gegeben: Knalltrauma, verbrannte Hände, geschädigte Augen – alle Jahre wieder kommt es zu Unfällen im Zusammenhang mit der Böllerei rund um den Jahreswechsel. Alljährlich gibt es auch Diskussionen um Beschränkungen für die Knallerei.

Manche Städte haben Sonderregelungen erlassen. In Berlin, Köln oder München gibt es spezielle Verbotszonen. Andere Orte haben die Knallerei aus Brandschutzgründen eingeschränkt. In Dresden gibt es keine besonderen Regelungen für das diesjährige Silvester-Feuerwerk, aber auch hier darf nicht überall geknallt werden.

Neustart nach zwei Jahren Verkaufsverbot

In den vergangenen beiden Jahren durften bundesweit keine Feuerwerkskörper verkauft werden, große Feiern fielen aus. In diesem Jahr darf jedoch wieder Silvesterfeuerwerk gezündet werden, der Verkauf beginnt an diesem Donnerstag. Während beispielsweise Wunderkerzen der Kategorie "F1" ganzjährig ab einem Alter von 12 Jahren erworben werden können, darf Feuerwerk der Kategorie "F2" nur von Erwachsenen ab 18 Jahren an den letzten drei Werktagen des Jahres gekauft werden.

In unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sind Feuerwerke ebenso grundsätzlich verboten wie neben besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen. Außerdem ist das Zünden von Silvesterfeuerwerk auch in Naturschutzgebieten untersagt.

Stadt mahnt den Schutz der Natur

Die Stadt Dresden appelliert jedoch an die Bürger, „zum Schutz der Pflanzen und Tiere auch bei fehlendem expliziten Feuerwerksverbot auf das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in Schutzgebieten wie den Elbwiesen und der Dresdner Heide zu verzichten“.

Damit die Silvesternacht stimmungsvoll und unfallfrei verläuft, rief Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig zu einem vorsichtigen Umgang mit Raketen und Böllern auf. “Feuerwerk ist Sprengstoff – daran sollte man stets denken“, sagte der SPD-Politiker. Eltern sollten vor allem auf die Sicherheit ihrer Kinder achten. Die Bürger sollten alle Warnhinweise Ernst nehmen, damit „alle Sachsen gesund und unfallfrei ins neue Jahr starten können und auch die Einsatzkräfte in den Krankenhäusern, beim Rettungsdienst, der Polizei und Feuerwehr einen ruhigen und friedlichen Jahreswechsel erleben können“.

Wirtschaftsminister warnt vor Gefahren

In der EU zugelassenes Feuerwerk ist mit einem CE-Kennzeichen und einer vierstelligen Nummer sowie einer Registriernummer versehen. Minister Dulig: „Wer nicht geprüfte Feuerwerkskörper verwendet, gefährdet nicht nur die Gesundheit und das Leben anderer, sondern vor allem sich selbst.“

Der Intensivmediziner Christian Karagiannidis hatte zuletzt auf die starke Auslastung der Krankenhäuser aufgrund von Influenza und anderen Erkrankungen bei Personal und Patienten verwiesen. Er appellierte an die Bevölkerung „die Kliniken zu entlasten und auf das Böllern zu verzichten oder zumindest auf ein Minimum zu reduzieren“. Zu Silvester spitze sich die Lage vor allem in Notaufnahmen üblicherweise noch zu. Es gebe Verletzungen an Augen und Händen, sagte der Mediziner, der auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin ist.

Bei Fehlverhalten drohen Strafen

Die Stadt Dresden verbreitet daher allgemeine Verhaltensregeln und rät zu Alternativen. Feuerwerkskörper sollten nicht in Personengruppen abgebrannt werden. Dies könne zu erheblichen Verletzungen wie irreparablen Hör- und Sehschäden führen.

Bei Feuerwerk der Kategorie F2 müsse grundsätzlich ein Sicherheitsabstand von mindestens acht Metern zu Personen und Gebäuden eingehalten werden. Es dürfe nur im Freien verwendet werden. „Bei wissentlicher Gefährdung von Personen oder Sachen droht eine Geld- oder Freiheitsstrafe“, hieß es.

„Spenden statt Böllern“

In Erwartung „heftiger Böllerei“ in der diesjährigen Silvesternacht haben die Initiatoren von „Dresden feiert fair“, Louise Hummel-Schröter (Parents For Future Dresden) und Ronny Geißler (Wir lieben Elbe), auch dieses Jahr dazu aufgerufen, Geld für gute Zwecke zu spenden, „statt mit Böllern in die Luft zu jagen“.

Die Stadt verweist auf die „erhöhten Lärm- und Feinstaubbelastungen“ durch die Vielzahl an Feuerwerken. Diese könne sich negativ auf die Gesundheit von Mensch und Tier sowie auf die Umwelt auswirken. Daher sollten die Menschen ihren „eigenen Feuerwerkskonsum möglichst gering“ halten oder ein Großfeuerwerk besuchen. Angemeldet seien bei der Stadt Feuerwerke am Elbufer unterhalb des Körnergartens sowie am Elbufer am Schlosspark Pillnitz jeweils für Mitternacht am 31. Dezember.