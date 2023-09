Die „DNN am Sonntag“ gibt’s nur digital – was am 10. September 2023 drinsteht

Dresden. Unsre Titelstory dreht sich um eine uralte und bislang unbeantwortete Frage: Gibt es außerirdisches Leben? Unser Bild davon ist geprägt durch Serien wie „Alf“, in denen intelligente Lebewesen aus weit entfernten Galaxien zur Erde reisen. Vielleicht aber sind uns die „Aliens“ sehr viel näher, als wir denken. Schon in unserem Sonnensystem könnte es Spuren von Leben geben. Das wäre wohl nicht so witzig wie Alf – hätte aber trotzdem weitreichende Folgen.

Ist das Heizungsgesetz ein Fortschritt? Die Ampelkoalition hat das Gebäudeenergiegesetz im Bundestag verabschiedet. Nun sollen künftig immer mehr Gebäude klimafreundlich beheizt werden. Doch kann dieses Ziel erreicht werden, und war es die erbitterten Diskussionen wert? Die Entscheidung war überfällig und wurde viel zu lange verschleppt, meint Steven Geyer, stellvertretender Leiter des Hauptstadtbüros im RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Das, was die Ampelparteien nun doch noch als eine Art Happy End hinbekommen habe, sei das Gegenteil von guter Politik, entgegnet ihm RND-Chefautor Matthias Koch in unsrer Debatte der Woche.

Zeitenwende in der Sprache: Wer beim Bundeskanzler Wortschöpfungen bestellt, bekommt sie: Olaf Scholz schlägt einen „Deutschland­pakt“ vor. Es ist nicht der erste Begriff, den er für seine Agenda erfindet – und gewiss nicht der letzte. Über den Zweck der Methode Scholz in der politischen Kommunikation.

Alles neu auf alte Art: Das neue Stones-Album „Hackney Diamonds“ wird mit ein paar frischen Ideen, vor allem aber mit der alten Logik des Marketing-Dampfhammers beworben. Die große Pose ist zurück in der Musik – als Alternative zum Trend der maximalen Verknappung.

Wenn Staaten neue Namen bekommen: Indien könnte künftig „Bharat“ heißen – das ist der Name, der in mehreren indischen Sprachen zur Bezeichnung des Landes bereits verwendet wird. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich ein Staat umbenennt, doch wer erinnert sich noch an Zaire, Rhodesien oder Jugoslawien?

„In der Regel macht die Polizei gute Arbeit ...“: Die Ampel will einen unabhängigen Polizeibeauftragten auf Bundesebene einsetzen. Er soll Vorwürfe wie Racial Profiling oder übermäßige Polizeigewalt untersuchen und dabei unabhängig agieren. Darüber spricht Polizeiforscher Hartmut Aden im Interview.

„Wir haben dich gerettet“: Früher wurden Promis wie Madonna für ihre multikulturellen Familien gefeiert. Heute stehen Auslandsadoptionen in der Kritik. Die in Peru geborene Melanie Kleintz litt stark unter ihrer Adoption. Juliana Baus hingegen würde ihrer brasilianischen Mutter gerne erzählen, dass es ihr gut geht. Zwei ganz unterschiedliche Schicksale.

