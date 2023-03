﻿12.000 Unterschriften: Petition zum Neustädter Markt übergeben – und nun?

Abgesandte der Gesellschaft Historischer Neumarkt Dresden übergaben 12.000 Unterschriften zum Neustädter Markt an Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Der versprach, das Votum ernst zunehmen.

Dresden. Sie rückten mit Rollkoffer und Einkaufstüten im Rathaus an, ausgestattet wie zu einem Großeinkauf. „Anders bekommen wir die Ordner nicht weg“, erklärte Torsten Kulke, Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft Historischer Neumarkt Dresden (GHND), die spezielle Ausstattung. Mit seinen Vorstandskollegen Jürgen Borisch und Manfred Mikut sowie Vereinsmitglied Leon Furkert übergab Kulke über 12000 Unterschriften an Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP), fein abgeheftet in Leitz-Ordnern.

Quorum für Bürgerentscheid verfehlt

Für einen Bürgerentscheid hat die GHND das Quorum deutlich verfehlt, für eine Petition sind mehr als 12000 Unterschriften aber ein deutliches Signal. „Wir wollen, dass der Neustädter Markt und das Königsufer eine kleinteilige Bebauung erhalten – in Anlehnung an die Vergangenheit“, erklärte Kulke das Anliegen der Unterschriftensammlung. Die Stadt hatte ein aufwändiges Wettbewerbsverfahren für die Neugestaltung des Stadtraums in Gang gesetzt. Jetzt sollten die Wettbewerbssieger mit ihren Entwürfen auch zum Zuge kommen, fordert die GHND.

Ostmoderne sensibel einbinden

Das ist leichter gesagt als getan, denn inzwischen steht der Neustädter Markt unter Denkmalschutz. Bauliche Veränderungen sind nur in enger Abstimmung mit den Denkmalschützern möglich. „Nachvollziehbar“, nannte Hilbert den Schutzstatus für den Neustädter Markt, die Ostmoderne müsse sensibel eingebunden werden in die Stadtgestaltung.

Er sei mitunter auch skeptisch gewesen, ob das gelingen könne, so der OB, etwa beim Kulturpalast. „Da habe ich auch gezweifelt, dass in das Gebäude ein erstklassiger Konzertsaal eingebaut werden kann. Aber es ist ein echtes Kleinod entstanden.“

Das Votum sehr ernst nehmen

Den Übergang von Altstadt zu Neustadt zu entwickeln sei eine große Herausforderung, erklärte der OB. Dabei gelte es auch, mit dem respektvoll umzugehen, was in der DDR entstanden ist. „Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, die Sanierung der Kracht-Brunnen auf dem Neustädter Markt in Angriff zu nehmen“, sagte Hilbert. Als einen ersten Schritt für die weitere Gestaltung des Stadtraums.

So könnte der Neustädter Markt aussehen, wenn die Wettbewerbssieger zum Zuge kommen. © Quelle: Andreas Hummel Arte 4D/GHND e.V.

Nächster Schritt sei die Offenlage eines Bebauungsplans für das Areal. „Danke für das bürgerschaftliche Engagement“, erklärte der OB gegenüber dem Vorstand. Die GHND habe schon erfolgreich dafür gesorgt, dass der Neumarkt ein Magnet für Gäste und Dresdner geworden sei. Das Votum von 12 000 Dresdnern werde er sehr ernst nehmen, versprach Hilbert.

Der Platz soll verkehrsfrei werden

Kulke und seine Mitstreiter haben ganz spezielle Vorstellungen für den Neustädter Markt. „Wir wollen, dass der Platz verkehrsfrei gestaltet wird. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben.“ Erst wenn keine vierspurige Verkehrsschneise mit zusätzlichen Straßenbahngleisen die Uferkante vom Neustädter Markt trenne, könne von einem Übergang zwischen Altstadt und Neustadt gesprochen werden. Die GHND habe mit dem Slogan „Promenadenflair statt Autoverkehr“ für das Bürgerbegehren geworben.

Verkehrstunnel oder dritte Marienbrücke

Die Stadtverwaltung müsse Lösungen erarbeiten für den Motorisierten Individualverkehr, sei es ein Verkehrstunnel oder eine dritte Marienbrücke. „Wir wollen ein lebendiges Viertel mit Wohnen, Gastronomie und Gewerbe.“ Auch eine öffentliche Nutzung von Gebäuden auf städtischen Grundstücken sei möglich. Ein Haus der Chöre wäre ein Vorschlag. „In Dresden gibt es über 70 Chöre, die teilweise unter schwierigen Bedingungen proben müssen. Für diese könnte am Königsufer ein Domizil entstehen“, so der GHND-Vorsitzende.

Enttäuscht darüber, dass das Quorum verfehlt wurde, sei der GHND-Vorstand nicht. „Wir haben das Bürgerbegehren unter schwierigen Begleitumständen gestartet. Die Dresdner haben uns gezeigt, dass ihnen die Entwicklung dieses Stadtraums wichtig ist.“