﻿Baum-Chaos auf der Erlenstraße: Ghettopalme verschlingt Dresdner Stadtbirne

Dresden. Günter Bitterlichs Blick fällt aus dem Fenster seiner Wohnung in der Erlenstraße genau auf die 2008 gepflanzten Stadtbirnen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Soweit so unspektakulär, wäre da nicht der meterhohe Wildwuchs, der um die Bäume herum aus dem Boden sprießt. „Es ist schrecklich, diese Verwahrlosung zu sehen“ klagt der 68-Jährige, der schon immer in der Straße lebt.

Der Götterbaum – umgangssprachlich auch „Ghettopalme“ genannt – verschlingt langsam aber sicher die Stadtbirne und ragt den Fußgängern im Dresdner Hechtviertel entgegen. „Augenscheinlich fühlt sich keiner für diese Bäume verantwortlich“, kritisiert Bitterlich den zunehmenden Verfall der Straßenbäume. „Diesen Zustand werden die Stadtbirnen nicht mehr lange überleben.“

Dresdens Baumreichtum

Insgesamt zählt die Stadt Dresden auf ihrer kommunalen Fläche einen Bestand von 104 000 Bäumen an Straßen, Gewässern und Grünanlagen. Sogar einen digitalen Stadtplan, auf dem die Bürger sehen können, welcher Baum vor ihrem Haus steht, bietet die Stadt auf ihrer Website an. In der Pflanzsaison 2021 wurden 799 Baumpflanzungen durchgeführt, die nächste Saison beginnt witterungsabhängig voraussichtlich Ende Oktober.

Für die Pflege der Straßenbäume ist die Stadt allerdings nicht verantwortlich: Laut Straßenreinigungssatzung obliegt die Pflicht zum Entfernen von Wildwuchs grunsätzlich den Anliegern – in diesem Fall den Eigentümern der Grundtsücke. Ausgenommen sind nur Straßen oder Abschnitte, die der öffentlichen Straßenreinigung der Stadt zugehörig sind. Anliegerpflichten sind dann ganz oder teilweise aufgehoben. Die Erlenstraße gehört allerdings nicht dazu.

Verantwortlichkeiten sind unklar

Die Eigentümer haben aber die Möglichkeit, diese Pflicht zu übertragen: „Oft übernehmen vom Besitzer engagierte Dienstleister diese Arbeiten“ erklärt die Pressestelle der Stadt Dresden. Auch Mieter könnten für solche Arbeiten verpflichtet werden, dies müsste aber im Mietvertrag verankert werden. Aber das alles weiß vermutlich niemand.

Und so hat in der Erlenstraße niemand etwas gegen den Wildwuchs unternommen. „Ich kann mich nicht entsinnen, jemals gesehen zu haben, wie irgendjemand Wildwuchs an den Bäumen entfernt“ erklärt ein Anwohner. Die Ghettopalme wuchert schon Richtung Fahrbahn, was teilweise das Parken erschwert. Zwei Drittel der Stadtbirne wurden verschlungen. Viele Anwohner stören sich auch an der Optik. „Meinetwegen könnte man auch nur das Gewächs stehen lassen, der Baum darunter ist auch nicht viel schöner“ bemängelte eine Anwohnerin die generelle Pflege der Pflanzen.

Stadt übernimmt Entfernung

Inzwischen sieht das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft aber die Anliegerpflichten wegen des massiven Ausmaßes des Wildwuches als überstiegen an und kündigte für die folgenden Tage die Entfernung der Götterbäume an. Unterstützt werden die Arbeiten vom Stadtbezirk Dresden-Neustadt.

Das Problem mit den Götterbäumen sollte also vorerst gelöst sein, jedoch bleibt offen ob und wie in Zukunft mit weiterem Wildwuchs verfahren wird. „Jeder hat die Pflicht sich über geltendes Recht zu informieren“ heißt es dazu seitens der Stadt.

Von Celina Kintopp