Gewinnspiel: Ferdinand von Schirach im Theaterstück „Regen“ in Dresden erleben

Vor wenigen Tagen ist Ferdinand von Schirachs neues Buch „Regen“ erschienen. Eine Erzählung in Form eines Theatermonologs, den der Autor auch selbst aufführen wird. So etwa am 15. November im Kulturpalast Dresden. Wir verlosen Tickets.