Gestohlene Juwelen kehren ins Grüne Gewölbe zurück

so groß die Freude über das Auftauchen der Beute aus dem Grünen Gewölbe auch ist, Anlass zu Euphorie besteht nicht. Wenn es einen Markt für den Sachsenschatz gegeben hätte, dann wären die Kunstschätze für immer verloren gewesen. Doch den Tätern ist es offenbar über drei Jahre nicht gelungen, die gestohlenen Gegenstände zu verhökern.

Ein Besucher schaut sich im Juwelenzimmer des Historischen Grünen Gewölbes im Residenzschloss um. Rund drei Jahre nach dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden haben die Ermittler einen Großteil der Beute gefunden. © Quelle: Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dp

Deshalb ist die Beute jetzt Teil einer Verfahrensabsprache oder eines Deals: Für die Rückgabe werden die Angeklagten vom Landgericht Dresden in irgendeiner Form belohnt. Das kann ein Strafnachlass sein, das kann eine besondere Form der Strafverbüßung sein. Das ist nichts Illegales oder Anrüchiges. Schadenswiedergutmachung ist eines von vielen Kriterien, die bei der Strafzumessung eine Rolle spielen.

Mit der Rückkehr der Beute steht ja erst mal fest, dass die Angeklagten etwas mit dem Raub im Grünen Gewölbe zu tun hatten und nicht die Falschen auf der Anklagebank sitzen. Das belegt die hervorragende Arbeit der Sonderkommission „Epaulette“ der Dresdner Kriminalpolizei. Aber: Wenn es die Räuber nicht gewollt hätten, dann wäre die Beute auch nie wieder aufgetaucht. Was den Blick auf das Versagen vieler lenken muss: Dieser Einbruch hätte nie geschehen dürfen. Jetzt lesen

Wir bekommen Nachrichten aus der ganzen Welt, die Menschen können es kaum fassen. Das ist ein echtes Weihnachtswunder. Marion Ackermann Chefin der Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden, über die sichergestellten Juwelen aus dem Grünen Gewölbe

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Mehr als 1000 Neuinfektionen: Das Robert Koch-Institut meldet am Sonnabend für Dresden mehr als 1000 neue Corona-Neuinfektionen. Dementsprechend steigt auch die Inzidenz deutlich. Das ist die Situation im Überblick. Jetzt lesen

Pandemiefolgen für junge Dresdner zeigen sich immer stärker: Auch in Dresden haben viele Kinder und Jugendliche stark unter der Coronazeit gelitten. Das ganze Ausmaß wird jetzt deutlich sichtbar. Jetzt lesen

Pekings verheimlichte Covid-Todeswelle: Während die Krematorien in der chinesischen Hauptstadt auf Hochbetrieb laufen, hat die Gesundheits­kommission seit der Öffnung des Landes keinen einzigen Corona-Toten gezählt. Jetzt lesen

Der Siebengeschosser am Fritz-Löffler-Platz ist einer von mehreren Neubauten in dem Quartier südlich des Hauptbahnhofs. © Quelle: Anja Schneider

Ein Quartier im Wandel: Bauboom in der Dresdner Südvorstadt

Rund um den Fritz-Foerster-, Fritz-Löffler- und Nürnberger Platz reiht sich eine Großbaustelle an die andere. Was sich derzeit dort tut, was noch geplant ist – und welches millionenschweres Projekt sich wieder zerschlagen hat. Jetzt lesen

Ein Turmdrehkran ragt in den Himmel auf einer Baustelle zwischen neu errichteten Wohnhäusern. © Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Ist die Bauwende noch zu schaffen?

Multiple Krisen gefährden zurzeit die politischen Ziele beim Bauen und Sanieren. Mit verschiedenen Programmen steuert die Bundesregierung gegen. Doch wird das für die gewünschte Bauwende ausreichen? Jetzt lesen

11 Uhr: Das Friedenslicht kommt ins Dresdner Rathaus - Auch 2022 wird das Friedenslicht aus Bethlehem über die Weihnachtsfeiertage im Foyer des Rathauses leuchten. Am Montag, 19. Dezember 2022, 11 Uhr nimmt es Bildungsbürgermeister Jan Donhauser in Empfang. Der Vorsitzende des Stadtfeuerwehrverbandes Carsten Löwe bringt das Licht gemeinsam mit Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr ins Rathaus.

18 Uhr: Chanukka - Kerzenanzünden mit Rabbiner Shmuel Havlin, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert auf dem Dresdner Schloßplatz.

Der Schriftzug von Wirecard im Juli 2020 an der damaligen Firmenzentrale des Zahlungsdienstleisters in Aschbeim bei München . © Quelle: Peter Kneffel/dpa

Im Wirecard-Prozess wird heute die erste Aussage des Kronzeugen erwartet. Im größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte sind Ex-Firmenchef Markus Braun und zwei weitere frühere Wirecard-Manager wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs angeklagt. Laut Anklage sollen sie seit 2015 die Wirecard-Bilanzen gefälscht und kreditgebende Banken um 3,1 Milliarden Euro geschädigt haben. 100 Verhandlungstage sind bis ins Jahr 2024 hinein anberaumt.

Das Hôtel Arbez Franco-Suisse steht direkt auf der Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz.

... ein Hotel, in dem man in zwei Ländern gleichzeitig wohnt

Geschlafen wird in der Schweiz, die Zähne werden in Frankreich geputzt. Wenn du im Hôtel Arbez Franco-Suisse übernachtest, geht das alles unter einem Dach, denn die Grenze verläuft quer durch einige der Räume. Jetzt lesen

