Geständnisse nach Juwelendiebstahl „unglaubwürdig“ und „lückenhaft“

der Deal scheint mächtig zu wackeln: Die Staatsanwaltschaft im Prozess nach dem Einbruch ins Grüne Gewölbe Dresden zeigte sich am Donnerstag wenig zufrieden. Die Aussagen von fünf der sechs Angeklagten seien wenig glaubhaft und nur die Spitze des Eisbergs.

Zwei Angeklagte sitzen am neben ihren Anwälten im Gerichtssaal des Oberlandesgerichts vor der Verhandlung im Prozess um den Juwelenraub auf das Grüne Gewölbe im Dresdner Residenzschloss im November 2019. © Quelle: Jens Schlueter/AFP/POOL/dpa

Dass die Beschuldigten nichts von dem Wert der Beute – immerhin 63 Millionen Euro – gewusst haben wollen, sich nun aber schämen, lässt tatsächlich Zweifel an der Glaubwürdigkeit aufkommen. Zudem hätten sich die Männer nicht an Absprachen gehalten und weniger Schmuckstücke zurückgegeben haben als vereinbart. Da scheint das letzte Wort noch lange nicht gesprochen zu sein. Jetzt lesen

Wieso erzählen sie nicht, wie es genau war? Christian Kohle Oberstaatsanwalt im Prozess nach dem Einbruch ins Grüne Gewölbe

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Ende der Maskenpflicht: Und was hat das alles jetzt gebracht?: Masken, Lockdowns, Schulschließungen, abgesagte Konzerte und Fußballspiele – zahlreiche Maßnahmen sollten während der Corona-Pandemie die Zahl der Infektionen senken. Aber welchen Effekt hatten sie tatsächlich? Und ist das überhaupt die richtige Frage? Jetzt lesen

Ein Fahrradkurier des Lieferdienstes Lieferando sitzt auf dem Postplatz neben einem Rucksack. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbil

Dresdner Lieferando-Fahrer wollen einen Betriebsrat gründen

Einige Dresdner Lieferando-Fahrer sind unzufrieden mit den Arbeitsbedingungen beim Lieferdienst. Für mehr Einbindung bei Entscheidungen wollen sie einen Betriebsrat gründen. Was die Fahrer stört. Jetzt lesen

Nancy Faeser © Quelle: Michael Kappeler/dpa

Innenministerin Nancy Faeser tritt als SPD-Spitzenkandidatin in Hessen an

Nancy Faeser will bei der Landtagswahl in Hessen als Spitzenkandidatin für die SPD antreten. Das erfuhr das RND aus Parteikreisen. Die Wahl findet am 8. Oktober statt. Jetzt lesen

15 Uhr: Öffentliche Sitzung der Gestaltungskommission. Einlass ist ab 14.45 Uhr. Interessierte Besucherinnen und Besucher können die Sitzung vom Zuschauerbereich aus mitverfolgen. Es geht zunächst bis etwa 15.45 Uhr um ein Bauvorhaben in Holz-Hybrid-Bauweise an der Münchner Straße/Hettnerstraße und anschließend bis 16.15 Uhr um das Dresdner Stadtklima, wozu Umweltamtsleiter Wolfgang Socher spricht. Ort: Neues Rathaus, Festsaal, Rathausplatz 1, Eingang über Goldene Pforte, 01067 Dresden

18 Uhr bis 20 Uhr: Informationsveranstaltung von DVB und Amt für Stadtplanung und Mobilität zur Neugestaltung der Augsburger Straße. Die Augsburger Straße befindet sich aktuell durchgängig in einem sehr schlechten Zustand. Über die Jahre hat sich der Straßenbelag abgenutzt, die Fußwege sind schmal und uneben. Die Haltestelle Dornblüthstraße ist nicht barrierefrei. Das Kopfsteinpflaster führt zu erhöhtem Lärm für die Anwohnenden.

Die tagsüber stark befahrene Straße ist an vielen Stellen – auch durch parkende Autos und eine Vielzahl an Querstraßen – unübersichtlich und gerade für Kinder und Fahrradfahrende schwer einsehbar. Die Beleuchtung durch die Gaslaternen ist bei Dunkelheit kaum ausreichend. Die Erneuerung der Augsburger Straße ist daher dringend notwendig. Zudem wird geprüft, ob nach Abschluss der erforderlichen Sanierung eine Buslinie über die gesamte Augsburger Straße geführt werden kann.

Die Veranstaltung kann ohne Anmeldung besucht werden. Ort: Neues Rathaus, Plenarsaal, Rathausplatz 1, Eingang über Goldene Pforte, 01067 Dresden

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z

Die Freiwillige Feuerwehr Dresden trifft sich heute zu ihrer Hauptversammlung, der Stadtfeuerwehrverband zur 31. Verbandsdelegiertenversammlung. In Vertretung des Oberbürgermeisters spricht Bildungsbürgermeister Jan Donhauser ein Grußwort. Die Veranstaltung findet ab 18 Uhr im Romain-Rolland-Gymnasium statt.

Das wettervorhersagende Murmeltier Phil. © Quelle: Barry Reeger/FR171704 AP/dpa

... tierische Wetterexperten

Wie lange dauert der Winter noch? Auf diese Frage gibt in den USA jedes Jahr ein Murmeltier die Antwort: Im Örtchen Punxsutawney in Pennsylvania richten sich alle Augen am 2. Februar auf Nagetier Phil nach seinem Winterschlaf. Jetzt lesen

