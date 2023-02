Geschichten aus Dresden und der Region, die der Krieg schreibt

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

der 24. Februar 2022 hat das Leben von Millionen Menschen verändert. Hunderttausende mussten fliehen, viele trauern um ihre Angehörigen. Der furchtbare Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat Zerstörung und Leid ausgelöst. Auch in Dresden – hier leben mittlerweile mehr als 9000 Ukrainer – hat das Folgen.

Eine Fahne der Ukraine. © Quelle: Robert Michael/dpa/Symbolbild

Wie hat sich unser Leben vor einem Jahr gedreht? Wie lebt es sich in der Fremde? Und was bedeutet es eigentlich, heutzutage aus Russland zu stammen. Wir haben acht Personen befragt - von der geflüchteten Lehrerin aus Kiew über die freiwilligen Helfer aus Freital bis zur Künstlerin aus Russland. Jetzt lesen

Es steht nicht in unserer Macht, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Aber nichts wünschen wir uns sehnlicher, als dass der Wahnsinn endet. Dirk Hilbert Oberbürgermeister von Dresden, auf der Solidaritätskundgebung am Freitag auf dem Neumarkt

Eine Lichterkette spannte sich um den Neumarkt. Die Frauenkirche ist in den Farben der Ukraine angestrahlt. © Quelle: luk

Der Liveticker zum Nachlesen: Bewegendes Gedenken und rechte Hetze in Dresden

Zwei konträre Veranstaltungen prägten den Nachmittag in Dresden: An der Frauenkirche wurde der Opfer des Kriegs in der Ukraine gedacht, während Pegida und die AfD unweit einen Friedensmarsch abhielten. Der Liveticker zum Nachlesen.

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin von Deutschland, spricht bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen. © Quelle: Bebeto Matthews/AP/dpa

Baerbock vor UN-Sicherheitsrat: Putin riskiert Russlands Zukunft

Außenministerin Annalena Baerbock hat Kremlchef Wladimir Putin vorgeworfen, mit dem Krieg gegen die Ukraine Russlands Zukunft aufs Spiel zu setzen. „Der russische Präsident riskiert die Zukunft seines eigenen Landes“, sagte die Grünen-Politikerin in einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats in New York zum ersten Jahrestag des russischen Einmarschs. Russland setzt seinen Krieg gegen die Ukraine fort, ein baldiges Ende der Gefechte ist nicht abzusehen. Verfolgen Sie alle Entwicklungen in unserem Liveblog. Jetzt lesen

Wie clevere Drogenköche das Gesetz austricksen Eine Modedroge, die lange Zeit völlig legal war - und bereits einen legalen Nachfolger hat. Aber wie kann das sein? © Quelle: RND/Matthias Schwarzer

Sonnabend 8 bis 12 Uhr: Wochenmarkt auf dem Schillerplatz - Der Markt in Blasewitz hat bis zu 25 Stände und öffnet dienstags, donnerstags und sonnabends. Erhältlich sind Obst und Gemüse, Blumen und Pflanzen, Fisch, Fleisch- und Wurstwaren, Olivenöl, Honig, Backwaren, Antipasti, Käse und Milcherzeugnisse, Eier und Nudeln sowie Frischgeflügel und Wild. Außerdem sind ein Café und ein Imbiss vor Ort.

Sonnabend und Sontag, 10 bis 17 Uhr: Kamelienschau - Die Pillnitzer Kamelie ist über 250 Jahre alt und gilt als größte und älteste ihrer Art nördlich der Alpen. Ihre zarten glockenförmigen und karminroten Blüten schmücken in der Hochblüte zigtausendfach die fast neun Meter hohe Pflanze. Ort: Schlosspark Pillnitz, August-Böckstiegel-Straße 201326 Dresden

Sonnabend, 20 Uhr: Neustadt-Disko - Den virtuellen Plattenkoffer vollgepackt mit einem bunten Musik-Mix garantiert der DJ einen schweißtreibenden Abend auf der Tanzfläche in Kathy‘s Garage. Ort: Alaunstraße 48, 01099 Dresden

Sonntag, 13 Uhr: Dynamo beim Spitzenreiter Elversberg - Nachdem sich Zweitligaabsteiger Dynamo Dresden zum Rückrundenstart der 3. Liga im Aufstiegsrennen zurückgemeldet hat, wartet am Sonntag mit dem Überflieger der 3. Liga ein ganz harter Brocken. In allen Wertungen - Heim, Auswärts, Hinrunde, Rückrunde - liegen die Elversberger auf Platz 1. In der Rückrundentabelle könnten die da bislang auch noch ungeschlagenen Dresdner mit einem Sieg den Spitzenplatz übernehmen - und ihre neuen Aufstiegsambitionen untermauern. Liveticker bei dnn.de

Sonntag, 10 bis 18 Uhr: HandmaDDe-Markt - Handgemachtes Design von knapp 80 Ausstellern in der Atmosphäre eines Industriedenkmals. Ob Mode, Schmuck, Spielzeug, Kulinarisches oder Kindersachen, ist für fast jeden Geschmack etwas dabei. Ort: Alter Schlachthof, Gothaer Straße 11, 01097 Dresden

Wolfgang Berghofer begeht am Sonnabend seinen 80. Geburtstag. © Quelle: Wolfgang Kumm

Wolfgang Berghofer bleibt auch mit 80 Jahren im „Unruhestand“. Er trug in der Wendezeit der DDR den Spitznamen Bergatschow und fand mit Pragmatismus selbst im Westen Aufmerksamkeit. Als Politiker hat er neben Höhen auch einen tiefen Fall erlebt. Ein kritischer Geist ist er bis heute geblieben.

Den Rückblick auf seine politische Karriere beschreibt Berghofer differenziert. „Ich habe die friedliche Revolution aus Nahdistanz erlebt und aus meiner Sicht einen Teil davon mitgestaltet“, sagte der der Nachrichtenagentur dpa.

Als er bei einer Festveranstaltung zum 40. Jahrestag der DDR im Dresdner aus dem Fenster geschaut habe und Tausende Demonstranten schweigend am Rathaus vorbeilaufen sah, sei ihm klar geworden: „Das war‘s“. Die wichtigste Lehre aus dieser Zeit sei für ihn gewesen, dass man immer Gemeinsamkeiten und Kompromisse mit seinem Gegenüber finden muss, auch wenn einen inhaltlich nicht viel verbindet.

Heute feiert Wolfgang Berghofer seien 80. Geburtstag.

Der Greifswalder Klimaaktivist Henning Jeschke hat sich am Donnerstag während eines Prozesses im Berliner Amtsgericht Tiergarten an einen Tisch geklebt. Er wurde mitsamt Möbelstück aus dem Saal getragen. Nun gehört ihm der Tisch. © Quelle: Anne Baum

... ein Klimaaktivist und ein Tisch aus dem Gerichtsaal - beide unzertrennlich

Henning Jeschke, Mitgründer der „Letzten Generation“, sorgte am Donnerstag während eines Prozesses in Berlin für Trubel, als er sich an den Anklagetisch klebte. Der 23-Jährige wurde mit dem Möbelstück aus dem Saal getragen. Später verließ er das Gerichtsgebäude sogar damit, seinem „neuen Schreibtisch“. Jetzt lesen

