Der Geschäftsbereich von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) ist deutlich gewachsen. Wie verwaltet Hilbert sein Riesenressort? Erste Pläne sorgten für Empörung in der Kommunalpolitik.

Dresden. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) zählt zu den Gewinnern des Bürgermeister-Deals, den er mit Grünen, Linken und der CDU abgeschlossen hat. Hilbert erhält den direkten Zugriff auf das Finanzressort, das sich in seinem Geschäftsbereich 1 ebenso wiederfindet wie die Verantwortung für die kommunalen Beteiligungen, aber auch für die Stadtbezirksämter und Ortschaften. Wie will Hilbert die Arbeit in diesem großen Ressort, das früher von einem Bürgermeister verwaltet wurde, organisieren?