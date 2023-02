﻿Nachbarschaftsstreit um offene Fenster landet in Dresden vor Gericht

Ab Donnerstag im Kino: Dresdner Philharmonie mit Chefdirigentin Cate Blanchett in „Tár“

Die Dresdner Philharmonie ist als Film-Orchester in „Tár“ zu erleben. Der am 1. September 2022 bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig uraufgeführte US-amerikanische Spielfilm kommt ab 2. März in die deutschen Kinos.