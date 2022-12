﻿Eine Million ist nicht genug: Gerichtsstreit um Gemälde „Badende in der Wiese“

Dresden. Im Februar 2017 kam beim Londoner Auktionshaus Christie’s das Gemälde „Badende in der Wiese“ von Ernst Ludwig Kirchner unter den Hammer. Kirchner zählt zu den wichtigsten Vertretern des Expressionismus und war Gründungsmitglied der Künstlergruppe Brücke. Das Bild gehörte einem älteren Herrn aus der Umgebung von Dresden, der es – wie noch weitere Werke des Künstlers – aus Privatbesitz geerbt hatte.

Auktionserlös eine Million statt 1,5 Millionen Euro

Das Bild wurde für rund eine Million Euro versteigert – 200 000 Euro gingen an das Auktionshaus, 800 000 Euro an den Besitzer. Zu wenig, befand der. Christie’s habe sich nicht an den vereinbarten Mindestverkaufspreis von 1,5 Millionen gehalten, deshalb forderte er den Differenzbetrag. Das Auktionshaus lehnte ab, also zog er vor das Dresdner Landgericht – übrigens einen Tag bevor wegen des Brexit die Zuständigkeit des Dresdner Gerichts erlosch.

Vorwurf: Christie’s hat Bild unter Wert verkauft

Er habe im Vorfeld gesagt, dass das Bild nicht unter 1,5 Millionen Euro versteigert werden soll, erklärte der 70-Jährige. Dies sei ihm auch zugesichert worden. Nur steht dies so nicht im Vertrag mit dem Auktionshaus, den er unterschrieben hat – allerdings die englische Version. Es gibt zwar auch eine deutsche, doch ob er die gesehen hat, weiß er nicht mehr. Der Herr leidet an Demenz und kann sich an vieles nicht erinnern.

Die Anwälte von Christie’s sahen keine Ansprüche seitens des Klägers. „Wir haben alles richtig gemacht. Trotzdem ist es für Christie’s immer unglücklich, mit einem Kunden zu streiten. Deshalb waren wir auch bereit, eine gewisse Summe zu zahlen. Das hat der Kläger aber zurückgewiesen“, erklärte eine Anwältin. Jetzt würde man nur maximal 20 000 Euro zahlen.

Ansprüche zurückgeschraubt

Dies lehnte der 70-Jährige zunächst ab, ließ sich dann aber von seinem Anwalt und der Redewendung von dem Spatz in der Hand und der Taube auf dem Dach überzeugen. Sein Mandant sei sehr krank, deshalb werde man den Prozess nicht weiter betreiben, erklärte der Anwalt. Mit den 20 000 Euro sind seine Ansprüche abgegolten.

Eine Million sind übrigens kein Spitzenpreis für einen Kirchner. Dessen „Berliner Straßenszene“ aus dem Jahr 1913 wurde 2006 für 30 Millionen versteigert. Der alte Herr hat 14 Kirchner-Bilder und eine Skulptur geerbt.