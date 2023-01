﻿Gastkommentar zum Fachkräftemangel: Sachsen braucht eine Image-Korrektur

Dresden. In der Schule fällt der Unterricht aus. Bis die Handwerker ins Haus kommen, kann es schon mal Wochen dauern. Das Personal in den Krankenhäusern arbeitet auch ohne COVID-19-Pandemie an den Grenzen der Belastbarkeit. Und was haben IT-Ingenieurinnen und Köche gemeinsam? Sie werden dringend gesucht.

Was wir derzeit erleben, ist der Beginn der Auswirkungen des demographischen Wandels auf den Arbeitsmarkt. Viel weniger junge Menschen steigen nun Jahr für Jahr ins Berufsleben ein als altersbedingt in Rente oder Pension gehen. 537.923 Fachkräfte – vom Elektriker bis zur Fachärztin – fehlen derzeit bundesweit. Und das ist erst der Anfang, die demographisch bedingte Lücke wird wachsen. Die Arbeitsmarktforschung prognostiziert: Ohne erfolgreiche Gegenmaßnahme werden bis 2035 sieben Millionen Erwerbstätige auf dem deutschen Arbeitsmarkt fehlen.

Alle Branchen suchen Personal

Wir stecken mitten in einer großen Transformation, dem Übergang in eine CO2-freie Zukunft. Doch wer soll all die nötigen Solar- und Windkraftanlagen anschließen? Wer installiert die neue Heiztechnik in den Häusern? Deutschlandweit mangelt es in Industrie, Gewerbe und Verwaltung an IT-Fachleuten. Alle Branchen suchen Personal.

Um Engpässe auf dem Arbeitsmarkt zu beseitigen, hat Deutschland in den letzten Jahren Personen aus dem Ausland angeworben. Vorwiegend kamen diese aus den Mitgliedsstaaten der EU. Spezielle Anwerbeprogramme für bestimmte Branchen konzentrierten sich auf Asien und Lateinamerika. So konnte die Lücke des Bedarfs, die durch eine gute Konjunktur und eine niedrige Geburtenrate entstand, klein gehalten werden. Auch der Zuzug von geflüchteten Menschen hat einen Beitrag geleistet.

Attraktivität des deutschen Arbeitsmarktes ist der Dreh- und Angelpunkt

Doch jetzt wird der Wanderungsgewinn – die Differenz zwischen Weg- und Zuzug – zu klein, um die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zu decken. Langfristig brauchte es ein ganzes Bündel von Maßnahmen, um die negativen Folgen für die Wirtschaft, den Staatshaushalt und die Sozialversicherungen zu lindern. Beschäftigte aus der Teilzeit in die Vollbeschäftigung zu holen, die Beschäftigungsquote der Frauen zu erhöhen, die Zahl der Schulabbrecher zu reduzieren – die Liste der Vorschläge ist lang. Dreh- und Angelpunkt, um den Fachkräftemangel zu beheben, wird aber die Attraktivität des deutschen Arbeitsmarktes sein.

Die Voraussetzungen für dauerhaften Zuzug sind schlechter geworden, denn der demographische Wandel stellt alle Industrieländer vor ähnliche Herausforderungen. Es läuft ein internationaler Wettbewerb. Länder, in denen in der Vergangenheit die Jugendlichen keine Beschäftigung fanden, suchen nun selbst nach Arbeitskräften und locken ihre Staatsangehörigen aus Deutschland in die Heimat zurück. Und im direkten Vergleich mit klassischen Einwanderungsländern wie Australien, den USA und Kanada ist Deutschland hoffnungslos unterlegen.

Deutsche müssen runter vom hohen Ross

Dort wirbt man sehr gezielt auf dem internationalen Arbeitsmarkt und hat dabei die Wünsche und Bedürfnisse der potenziellen Zuwanderer im Blick. Diese wollen nicht nur einen gut bezahlten Arbeitsplatz, sondern auch die Randbedingungen mit Wohnung, Kindergartenplatz, Bildungseinrichtungen und soziales Umfeld müssen stimmen. Dass der Partner oder die Partnerin bei der Übersiedlung mitkommen kann, ist in Einwanderungsländern eine Selbstverständlichkeit. Deutsche Programme haben das bislang ebenso wenig im Blick wie die langfristige Perspektive der Einwanderer. Hinzu kommt die Tatsache, dass unsere Sprache im Gegensatz zu Englisch weltweit eine geringere Verbreitung hat und schwerer zu erlernen ist.

Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, im Wettbewerb aufzuholen und eine Fachkräftestrategie zu entwerfen. Was war dazu in der politischen Debatte zu hören? Man dürfe die deutsche Staatsangehörigkeit nicht „verramschen“. Ich möchte dem entgegenhalten: Wir Deutsche müssen runter vom hohen Ross und sollten uns möglichst schnell von der Annahme verabschieden, die halbe Welt sei erpicht darauf, in Deutschland zu arbeiten. Das ist vorbei.

Menschen entgegenkommen statt Hürden aufbauen

Anstatt den Menschen entgegenzugehen, bauen wir hohe Hürden auf und tun so, als sei Deutsch eine Weltsprache. So ist auch das Formularwesen ausschließlich analog zugänglich und selbst für Deutsche sprachlich nicht immer verständlich. Um Fachkraft zu sein, braucht man in Deutschland ein Zertifikat. Aber in kaum einem anderen Staat der Welt ist die Berufsausbildung ähnlich organisiert wie bei uns. Das hat zur Folge, dass Menschen mit hoher Expertise und langjähriger Erfahrung in Deutschland als Berufsanfänger eingestuft werden.

Unser Ministerpräsident weiß, dass der Freistaat beim Thema Fachkräfte vor besonderen Herausforderungen steht. Er forderte bereits ein spezielles Zuwanderungsprogramm für den Osten. Hier ist die Bevölkerung im Durchschnitt älter als im Rest der Republik und die Voraussetzungen sind schlechter, um den Fachkräftebedarf zu decken. Neue Ansiedlungen und Wachstum in den Zentren wie bei Bosch, Infineon in Dresden oder Intel in Magdeburg brauchen ebenso Personal wie ein erfolgreicher Strukturwandel in der Lausitz und im Mitteldeutschen Revier.

Sachsen hat ein Problem mit Rechtsradikalismus

Aber außerhalb der Metropolen werden in Sachsen alle Versuche, Fachkräfte in großer Zahl zu gewinnen, so lange nicht auf fruchtbaren Boden fallen, wie die Fremdenfeindlichkeit einen festen Platz auf der politischen Landkarte hat. In manchen Regionen des Freistaates sympathisiert mehr als ein Drittel der Wähler (es sind meist Männer!) mit einer Partei, zu deren Markenkern Fremdenfeindlichkeit gehört.

Und es wird auch nicht reichen, lediglich das Image des Freistaates zu polieren. Das Wahlverhalten, die Demonstrationen, die Meinungsumfragen und auch politische Äußerungen wie jüngst aus dem Landratsamt in Bautzen lassen keinen anderen Schluss zu: Sachsen hat seit Jahrzehnten ein tiefsitzendes Problem mit dem Rechtsradikalismus. Selbst Sächsinnen haben häufig nach Ausbildung oder Studium keine Lust auf Rückkehr, weil ihnen das politische Klima in der alten Heimat zu tumb ist. Bekanntermaßen ein Grund für den überproportionalen Lehrermangel in der sächsischen Provinz.

Menschen spüren, ob sie willkommen sind

Nun mögen der Landrat von Bautzen, der Ministerpräsident und andere beteuern, dass Fachkräfte im Gegensatz zu den geflüchteten Menschen in Sachsen immer mit offenen Armen aufgenommen werden. Allein: Die Angesprochenen werden es ihnen nicht glauben. Ob Fachkräfte oder Geflüchtete: Menschen spüren, ob sie willkommen sind.

Gerhard Ehninger ist Geschäftsführer mehrerer Biotechnologiefirmen und früherer Lehrstuhlinhaber für Hämatologie, Onkologie und Infektiologie des Universitätsklinikums der TU Dresden.

Von Gerhard Ehninger