Geplant, gebaut, verworfen, zerstört: Dresdens historische Baupläne

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Schnapsidee oder genialer Entwurf? Daran scheiden sich in Dresden oft die Geister. Und häufiger als man denkt landet in unserer Stadt ein Plan im Papierkorb - und im Stadtarchiv. Dessen Chef Thomas Kübler hat mit den DNN mal einen Blick in die Schubladen seines Hauses geworfen und rund 8000 solcher Ideen hervorgeholt.

So hätte das 1980 projektierte Kulturhochhaus am Dresdner Altmarkt das Stadtbild verändert, © Quelle: Stadtarchiv Dresden, 4.2.17 Stadtbauamt, Nr 496_018

Manche werden sich noch an den Stararchitekten Frank Stella erinnern, der Anfang der 1990er-Jahre vis a vis des Zwinger eine Halle für Moderne Kunst in Form eines Napfkuchens bauen wollte. Wurde nichts. Ebenso wenig wie aus dem Kulturhochhaus am Altmarkt, das Schloss und Hofkirche überragt hätte. Wurde Gott sei Dank auch nichts. 1961 sollte am Pirnaischen Platz eine Hochstraße entstehen und 1911 eine Brücke über der Grundstraße die Stadtteile Weißer Hirsch und Oberloschwitz verbinden.

Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden - oder besser weiter im Archiv schlummern. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Was Stadtentwickler in der Vergangenheit so alles mit Dresden vorhatten, zeigt, dass das Barock zu keiner Zeit als Heiligtum galt. Thomas Kübler Dresdner Stadtarchivar über die Fülle an Bauplänen, die in seinen Archiven schlummern

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Kein gratis „Freitesten“ mehr: Corona-Schnelltests nach Infektion nun kostenpflichtig: Lange waren die kostenlosen Corona-Bürgertests ein wichtiges Mittel im Kampf gegen die Pandemie. Nun werden sie aber weiter eingeschränkt: Das „Freitesten“ nach der Corona-Isolation ist ab sofort nicht mehr gratis. Jetzt lesen

Reisen wie vor Corona: Deutsche planen 65 Millionen Urlaubsreisen im Jahr 2023: Energiekrise, Inflation und Corona-Nachwirkungen scheinen die Reiselust der Deutschen nur minimal zu schmälern. Die Reiseanalyse 2023 sieht ein ähnliches Reiseverhalten wie vor der Pandemie: 69 Prozent der Deutschen planen demnach mindestens eine Reise. Jetzt lesen

Dresden und die Region

So sollte die neue Schwimmhalle in Klotzsche aussehen. © Quelle: KPLAN AG

Steht die neue Schwimmhalle in Dresden-Klotzsche vor dem Aus?

Der Stadtteil Klotzsche sollte Ersatz für die marode Schwimmhalle in Klotzsche erhalten. Die Planungen waren weit vorangeschritten, doch dann kamen der Krieg und die Energiekrise. Was das für den Neubau bedeutet. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Wer folgt auf Lambrecht? © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

„Ich habe eine klare Vorstellung“: Scholz hat Lambrecht-Nachfolge offenbar schon entschieden

Wer folgt auf Verteidigungsministerin Christine Lambrecht? Nach ihrem Rücktritt hat sich nun erstmals Bundeskanzler Olaf Scholz zu dieser Frage geäußert. Offenbar steht seine Entscheidung bereits fest. Jetzt lesen

Termine des Tages

11 Uhr: Die Volkshochschule Dresden präsentiert das neue Frühjahrs-/Sommerprogramm 2023.

11.30 Uhr: Suppenaktion von SBB Beamtenbund und Tarifunion Sachsen. Beschäftigte des öffentlichen Dienstes werden immer wieder nur als Kostenfaktor gesehen, meinen die beiden Interessenvertretungen. Um darauf aufmerksam zu machen und ins Gespräch zu kommen, teilen sie zwei Stunden lang im Regierungs-Campus in Dresden zwischen Finanz- bzw. Kultusministerium und Staatskanzlei heiße Suppe an Mitglieder und Freunde aus.

16 Uhr: Der Ausschuss für Bildung der Landeshauptstadt Dresden (Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen) berät in nichtöffentlicher Sitzung unter anderem über den Neubau des Schulgebäudes mit Dreifeldschulsporthalle einschließlich Sport- und Pausenfreiflächen für das Gymnasium Linkselbisch Ost (LEO) an der Bodenbacher Straße.

Was heute wichtig wird

Ist der Solizuschlag noch rechtskonform? Darüber verhandelt heute der Bundesfinanzhof. © Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Der Bundesfinanzhof verhandelt heute über Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags. Die Kläger, ein Ehepaar, halten den unbefristet erhobenen Soli nach dem Auslaufen des Solidarpakts II 2019 sowie die Beschränkung auf zehn Prozent der Steuerpflichtigen für grundgesetzwidrig. Der Bundesfinanzhof (BFH) muss entscheiden, ob er das auch so sieht und die Frage dann dem Bundesverfassungsgericht vorlegt. Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) wirbt für Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Der BFH will seine Entscheidung voraussichtlich Ende Januar verkünden.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

© Quelle: Unsplash/Huha Inc

... ein neues (altes) Schönheitsideal: Was ist „Heroin Chic“?

Kim Kardashian ist plötzlich gar nicht mehr so kurvig, und die Mode der 2000er ist schon seit einer Weile wieder im Trend. Damit kommen auch veraltete Körperbilder zurück. MADS-Autorin Marie erklärt, was hinter dem Begriff „Heroin Chic“ steckt. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Dirk Birgel

Chefredakteur

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Und wenn Sie unseren Newsletter noch nicht abonniert haben, können Sie das hier tun: www.dnn.de/newsletter/

Hier geht‘s zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Hier geht's zum E-Paper der DNN

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei.

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play