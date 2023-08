﻿1300 Kilometer für die Dose – Geocacher Daniel Pflieger radelt quer durch Deutschland

Dresden. 130 Kilometer in den Knochen, Schweiß auf der Stirn und eine Fliege im Auge – soweit die Bilanz von Daniel Pflieger nach seiner ersten Etappe. Trotz allem wirkt er fit, als er am Abend zum Zwischenstopp in Dresden ankommt. Besser so, schließlich hat er in den kommenden Tagen noch einiges vor. Der drahtige 39-Jährige reist zurzeit mit dem Fahrrad quer durch Deutschland. Insgesamt 1300 Kilometer von Görlitz bis nach Aachen. Sein Ziel? Eine Plastikdose.

Daniel Pflieger ist leidenschaftlicher Geocacher. Geocaching ist eine Art digital-analoge Schnitzeljagd. Eine Person versteckt einen „Schatz“ – in der Stadt, im Wald, auf einem Berg, unter Wasser oder wo auch immer – und trägt dann Hinweise auf das Versteck in einer Datenbank ein. Anhand dieser Hinweise können andere nun versuchen, den „Schatz“ aufzuspüren. Früher brauchte es dafür noch teure GPS-Geräte, heute geht es ganz einfach mit dem Smartphone und der passenden App. Der „Schatz“ ist am Ende oft eine einfache Plastikdose mit einem Logbuch, in das sich die erfolgreichen Sucher eintragen können.

Mit dem Rad von Görlitz nach Aachen

Daniel Pflieger hat diese Freizeitbeschäftigung auf die Spitze getrieben, macht mittlerweile immer extremere Geocaches, so wie jetzt die „Deutschland-Tour Ost-West“. Acht Tage lang jeden Tag mehr als 100 Kilometer mit dem Rad. Seine Route führt ihn zu 26 Stationen, an denen er Hinweise sammeln und damit schließlich den Schatz finden will. Sein Fahrrad nur mit dem Nötigsten bepackt: Zelt, Klamotten, Waschtasche, Powerbank und Energieriegel. Rucksack? Braucht er nicht.

„Die ersten zwei Tage sind die Hölle, dann gewöhnt sich der Körper an die Belastung“. Pflieger spricht aus Erfahrung, fuhr bereits 2017 1600 Kilometer mit dem Rad von Sylt nach Oberstdorf, ein Jahr später dann alle Landeshauptstädte der Bundesrepublik ab – knapp 2300 Kilometer. Auch das waren beides Geocache-Routen. Warum so viel Aufwand nur für eine Plastikdose? Natürlich steckt mehr dahinter: Das Hobby stillt die Entdeckerlust. Pflieger erzählt, wie ihn ein Geocache in Italien mal durch einen stillgelegten Eisenbahntunnel gezwungen hatte. Auf der anderen Seite erstreckte sich eine einsame, versteckte Bucht direkt an einem Olivenhain. „Ich habe dadurch schon so viele tolle Orte entdeckt, die in keinem Reiseführer stehen“. Der Weg ist also das Ziel. Daniel Pfliegers Weg zum Extrem-Geocacher fing vor 15 Jahren an – eigentlich ganz harmlos.

„Das Leben eines Süchtigen“

Als gelernter Heilerziehungspfleger hat der Hannoveraner damals Kinder mit Behinderungen betreut. „Da musste ich mir jeden Tag überlegen, was ich mit den Kindern mache, mir fiel irgendwann nichts mehr ein und dann erinnerte ich mich an einen Kumpel, der mir vom Geocaching erzählt hat.“ Wenig später hatte Pflieger also gemeinsam mit zehn Kindern im Stadtwald Hannover seinen ersten Geocache gefunden. „Ich fand das faszinierend. Wir kennen alle Schnitzeljagden vom Kindergeburtstag, wenn die Eltern ein paar Kreidepfeile aufgemalt haben. Aber dass jemand Fremdes eine richtig anspruchsvolle Schnitzeljagd ausarbeitet und die für alle veröffentlicht, kostenfrei, das fand ich mega“.

Noch am selben Abend besorgt sich Pflieger ein gebrauchtes GPS-Gerät bei Ebay. Und führt fortan „das Leben eines Süchtigen“, wie er selbst sagt. „Ich habe meine Arbeitszeit im Büro genutzt, um Geocaching-Rätsel zu lösen und meine Hausbesuche ein wenig ausgedehnt, weil immer irgendwo noch ein Geocache in der Nähe war“.

Folgerichtig macht Pflieger dann sein Hobby zum Beruf. Er gründet 2010 unter dem Namen „Geheimpunkt“ einen Webshop für Geocaching-Zubehör, der sich schnell zu einer Event-Agentur entwickelt. Mittlerweile entwickelt er mit einem zwölfköpfigen Team jeden Tag Geocaching-Routen und -Verstecke als Event für Firmen oder als Marketinginstrument für Städte – eine Art Geocaching-Reisebüro.

Heute ist Daniel Pflieger nicht mehr ganz so süchtig, muss nicht mehr jedes Rätsel in der unmittelbaren Umgebung lösen. Jetzt sucht er sich lieber die besonderen Geocaches aus. Besonders kreativ, besonders schwierig oder eben besonders extrem. So wie eben jetzt seine Radtour quer durch Deutschland.

Und obwohl er nach seiner Ankunft in Dresden die erste Etappe hinter sich hat, ist der Tag für ihn noch nicht vorbei. Am Ende eines jeden Tages stehen Community-Events an, also Treffen mit Gleichgesinnten, um über das Hobby und die Tour zu quatschen. Natürlich hat sich Pflieger auch dafür etwas Besonderes ausgedacht: Auch sein Fahrrad ist während der Tour ein Geocache. An allen Ecken und Enden sind Rätsel angebracht. Wer sie alle löst, bekommt einen Code und damit die Möglichkeit an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Ein Leben voller Rätsel.

