Die Gemeinschaftsschule Albertstadt ist in einem Neubau in der Neustadt in Dresden gestartet. Bislang ist das Gebäude noch größtenteils Baustelle. Doch die Indizien sind eindeutig: Hier entsteht ein Schmuckstück.

Gabriel und Antonia (re.), Schüler der Klassenstufe fünf, sitzen an der Gemeinschaftsschule Albertstadt in Dresden in einer Nische auf dem „Lernflur“

Dresden. Den Schülern der Gemeinschaftsschule Albertstadt ist der Teppich ausgerollt. Er ist zwar grün, aber trotzdem ein bessere Idee, als durch den Staub der Baustelle zu waten. Absperrzäune stehen auf den letzten Metern ins Schulgebäude Spalier. Es rollen Baufahrzeuge umher, ein Handwerker schleift gerade an irgendetwas herum, es riecht nach brenzligem Abrieb, Beton und Diesel.

„Interimseingang“ steht an der kleinen Tür. „Wir bewohnen den Ostflügel“, beschreibt Miriam Bankert die Situation. Sie ist die Schulleiterin und nimmt sich Zeit für einen Rundgang durch das neue Reich für Schüler und Lehrer.

Schule in Containern gegründet

An der Ecke Königsbrücker Straße/Stauffenbergallee hatte die Stadt zunächst den Neubau für die 151. Oberschule geplant. Die Schule wurde 2020 ins Leben gerufen und musste zunächst in Containern neben der 30. Grundschule an der Hechtstraße starten. Inzwischen ist auf Wunsch der Schulgemeinschaft die Einrichtung in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt worden.

Seit dem Start ins neue Schuljahr ist der Bau an der belebten Neustadt-Kreuzung das neue Domizil, zumindest der Ostflügel eben. Die acht Klassen – jeweils zwei 7. und 6. und vier 5. – werden auf die vier Stockwerke verteilt. In der ersten Woche läuft für die neuen Fünftklässler die Kennlernphase, mit einem ambitionierten Plan. In verschiedenen Projekten kristallisiert sich die Zusammensetzung der vier Klassen erst heraus. Die Chemie zwischen den Schülern in einer Klasse soll stimmen und nicht dem Zufall überlassen werden. „Das hat sich in der Vergangenheit schon bewährt“, sagt Schulleiterin Bankert. Sie teilt sich derzeit ein Interimsbüro mit der Sekretärin.

Übergangsphase läuft

Interim ist hier überall. „Jede Klasse hat ein Klassenzimmer, jeder Schüler einen Tisch und einen Stuhl, jeder Lehrer ein Pult.“ Miriam Bankert sieht die Schule auf einem guten Weg. Nicht umsonst sei jetzt erstmal Projektwoche. Auch eine gemeinsame Klassenfahrt folge in der Anfangszeit noch. Dann wird sich im Gebäude schon viel entwickelt haben.

Die meisten Klassenzimmer sind noch ohne Schränke. Das ist nicht günstig in einer Ganztagsschule ohne Hausaufgaben. Die Schüler sollen ihre Sachen nicht mit nach Hause nehmen. „Die Stadt gibt aber ihr Bestes, hat die Lager ausgeräumt.“ Auch die Spinde auf den Fluren fehlen noch und damit auch der Platz für die Straßenschuhe. In der „Hausschuhschule“ muss auch da noch improvisiert werden.

Schlechter Handy-Empfang

In zwei bis drei Wochen werde das WLAN funktionieren. Mobilfunkempfang ist hinter den Betonwänden schlecht in der Schule. „Da ist die Handy-Nutzung unattraktiv für Schüler“, sagt Bankert schmunzelnd. Auch die Tafeln, alles Whiteboards – Kreide war gestern –, sind noch nicht überall vorhanden.

Die dominierende Farbe ist blau. Damit arrangiert sich die Schule gerade, die lieber auf Grün gesetzt hätte. Nun erstrahlen die „Lernflure“, wie die Bereiche außerhalb der Klassenzimmer heißen, in schönem Himmelston. Die Schüler können auf den hölzernen Fensterbänken sitzen oder in den Nischen mit Tisch. Die Flure sind als äußerer Kranz um das Gebäude gelegt, um die Klassenräume vom Straßenlärm abzuschirmen. „Bislang haben wir den Eindruck, das funktioniert“, sagt die Schulleiterin.

Aufholen nach Corona

Die westliche Seite des Gebäudes, an dem die Eisenbahngleise vorbeiführen, wird durch die tiefer gelegte Sporthalle geprägt. Auf dieser Seite ist auch die Mensa vorgesehen. Beides ist noch nicht fertig, nach den Herbstferien soll es soweit sein. Sport wird so lange auf die Außenanlagen verlegt. Kommende Woche soll der „Käfig“ bereitstehen, ein eingezäuntes Spielsportfeld. Viele Sportstunden finden zunächst in einer Schwimmhalle in Klotzsche statt – auf diese Weise können auch Defizite aus früheren Schuljahren im Zusammenhang mit der Coronapandemie aufgeholt werden.

Das kann dann auch für die große Mittagspause genutzt werden. Bislang müssen die Schüler dafür noch mit den künftigen Parkplätzen für die Lehrer vorlieb nehmen. Der dahin führt vom Interimseingang um die ganze Schule herum und erinnert auch stark an einen Käfig – all dies wird anders, wenn Süd- und Westflügel und Innenhof fertig sind. Bis dahin ist auch das eindrucksvolle Treppenhaus am künftigen Haupteingang noch Baustelle.

In einigen Jahren wird es eng

32,5 Millionen Euro wird der Bau nach gegenwärtigem Stand kosten. Doch es könnte noch etwas mehr werden. Der Komplex ist für eine vierzügige Oberschule geplant, also sechs Jahrgangsstufen mit vier Klassen. 24 Klassen werden erreicht sein, wenn die jetzigen Fünftklässler in die zehnte Klasse gekommen sind. Dann wird es eng an der Schule. So steht bereits die Auflösung des Klassenzimmer-Prinzips im Raum, es hätte dann nicht mehr jede Klasse ein eigenes Klassenzimmer. Oder es müsste einen Erweiterungsbau geben, der in einem Solitär an der Stelle bestehen könnte, wo sich jetzt der „Käfig“ befindet. Das ist noch Zukunftsmusik.

Jetzt nehmen die Kinder erst einmal Stück für Stück das Gebäude in Besitz. Noch ragen hier in den künftigen Fachkabinetten für Naturwissenschaften die Rohrleitungen aus dem nackten Boden. Der Tisch-Kicker aus den Containern im Hechtviertel hat bislang auch nur einen Interimsplatz bei der Schulsozialarbeiterin. Wenn der grüne Teppich weg ist und die Bauzäune verschwunden sind, kann vermutlich in der Mensa wieder gekickt werden. Und irgendwann soll nach der Hoffnung von Schulleiterin Bankert und ihren Mitstreitern die Schule dann "Campus Cordis" heißen – und so auch im Namen zeigen, dass Bildung Herzenssache ist.