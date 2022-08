Einer der Geschädigten litt so unter den Übergriffen, dass er sich in psychologische Behandlung begeben musste (Symbolbild).

Dresden. Er war Lehrer und seine Schüler mochten und vertrauten ihm. „Er hat sich immer Zeit genommen, hat geholfen, sich gekümmert, und man konnte immer zu ihm kommen“, erzählten mehrere junge Männer über ihren einstigen Lehrer. Nur war dessen „Hilfe“ nicht uneigennützig und das „zu ihm kommen“ hatte seinen Preis.

Wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen in vier Fällen stand Karsten B. vorm Amtsgericht. Der 58-Jährige hatte 2016 und 2017 drei seiner damaligen Schüler im Intimbereich betatscht. Wenn er mit einem Jungen allein war – beim Nachhilfeunterricht (auch in seiner Wohnung), bei Einzelgesprächen in der Schule oder im Skilager – brachte er das Gespräch auf sexuelle Themen, massierte die Jungen und griff ihnen dann an die Genitalien.

„Ich dachte ja, ich bin selbst schuld“

Die damals 13- und 14-Jährigen, teilweise nur mit einer Unterhose bekleidet, waren irritiert, trauten sich aber nicht, ih­ren Lehrer in die Grenzen zu weisen. „Es war sehr unangenehm und beschämend, aber ich habe nichts gesagt. Ich dachte ja, ich bin selbst schuld“, sagte einer.

Die Jungen sagten generell lange nichts – weder ihren Eltern noch anderen Lehrer. Erst viel später erstattete einer Anzeige. Bei den Ermittlungen kam man auch auf die anderen Fälle. Der Lehrer verlor seinen Job, ist arbeitslos und wollte sich weder zu seiner Person noch zu den Vorwürfen äußern. Die jungen Männer dagegen mussten vor Gericht erzählen, wann und wie ihnen ihr Lehrer in die Weichteile gegriffen und noch Bemerkungen über ihre „Ausstattung“ gemacht hatte. Es ist ihnen noch heute sehr unangenehm, vor allem zwei taten sich sehr schwer. Einer der Geschädigten litt so unter den Übergriffen, dass er sich in psychologische Behandlung begeben musste.

„Es ist gut, dass Sie nicht mehr Lehrer sind“

Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Der Verteidiger forderte Freispruch. Das Gegrapsche hätte nur kurz gedauert und sei eine „kumpelhafte Belanglosigkeit“ gewesen, aber kein sexueller Übergriff. Der Richter gab dem teilweise statt. In drei Fällen wurde Karsten B. freigesprochen, für einen Missbrauchs erhielt der Angeklagte eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 30 Euro.

Taktlos und unangemessen nannte der Richter die Taten. „Es ist gut, dass Sie nicht mehr Lehrer sind, Sie haben in einem solchen Beruf nichts zu suchen.“ Moralisch seien die Taten verwerflich, nur juristisch, vor allem was die Erheblichkeit der Übergriffe betrifft, sei das Ganze etwas schwieriger. Der Satz eines Geschädigten, der auch lange geschwiegen hatte, stimmte da sehr nachdenklich:„Ich denke, dass es nichts bringt, vor Gericht zu gehen, weil solche Fälle meist ins Leere laufen.“