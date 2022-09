﻿21-Jährige attackierte und beleidigte im Vollrausch Polizeibeamte

Eine 21-Jährige muss sich vor dem Dresdner Amtsgericht verantworten. Sie hatte im Vollrausch Polizeibeamte beleidigt und mit Flaschen beworfen.

Dresden. Die 21-Jährige, die kürzlich nüchtern im Amtsgericht saß, macht einen umgänglichen und vernünftigen Eindruck. Aber wehe, sie hat was getrunken, dann wird sie rabiat. Und sie trinkt reichlich.

Regelmäßig holt sie nachts mit lauter Musik und Krawall die ganze Nachbarschaft aus den Betten. Logisch, dass die sauer sind und die Polizei rufen. Rücken die Beamten an, läuft die junge Frau zu Hochform auf, wird handgreiflich, und wirft mit allem, was sie greifen an.