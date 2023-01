﻿Gelbe Tonne, Mietkosten, Ehrenamt: Was sich 2023 in Dresden ändert

Dresden. Gute Vorsätze, Wünsche, Hoffnungen: Viele nutzen den Jahreswechsel, um sich positive Veränderungen für ihr Leben auszumalen. Was draus wird, ist immer noch eine andere Frage. Manche Dinge ändern sich ab 2023 in jedem Fall. So steigt beispielsweise das Wohngeld, enden die Corona-Impfangebote an der TU Dresden und am Brauhaus 8 und zieht das Corona-Testzentrum vom Kulturpalast ins Rathaus um (DNN berichteten). Was sich sonst noch ändert, haben wir hier zusammengetragen.

Mietspiegel 2023:

Mit dem Jahreswechsel gilt für Dresden ein neuer Mietspiegel. Aus ihm ergibt sich die ortsübliche Vergleichsmiete, an der sich Vermieter im Sinne der seit 13. Juli 2022 geltenden Mietpreisbremse orientieren müssen, wenn sie den Preis für ihre in Dresden gelegene Wohnung erhöhen wollen – sowohl bei laufenden Mietverträgen als auch beim Abschluss neuer. Interessierte können den neuen Mietspiegel kostenfrei unter www.dresden.de/mietspiegel einsehen.

Wohnkostenübernahme:

Jobcenter und Sozialamt übernehmen die Wohnkosten von Leistungsempfängern nur bis zu einer bestimmten Grenze. Wie die Stadt mitteilt, verschiebt sich diese im Fall von Alleinstehenden ab Januar um monatlich 12,24 Euro nach oben auf 349, 98 Euro (Bruttokaltmiete). Das macht eine Steigerung von 3,6 Prozent. Im Fall von zwei Personen liegt die Grenze ab Januar bei 448,44 Euro und damit 6 Prozent höher. Die größte Steigerung meldet die Stadt für Fünfpersonenhaushalte, wo die Mietobergrenze ab Januar bei 846,44 Euro liegt. Genaue Informationen zu dem Thema finden Interessierte auf www.dresden.de über die Menüpunkte Rathaus, Dienstleistungen von A-Z und Leistungen für Unterkunft und Heizung.

Leerung der Gelben Tonne:

Ab 1. Januar 2023 leert der Entsorger "Nehlsen Sachsen" die Gelben Tonnen im Dresdner Stadtgebiet und übernimmt damit die Arbeit von "Reclay Systems". Auftraggeber sind die Dualen Systeme des Veolia Umweltservice Ost. Wie sich dadurch die Leerungszeiten ändern, ist erst nach dem ersten Einsatz auf www.dresden.de/abfuhrkalender einsehbar.

Anforderungen an Betreuer

Wer anderen Menschen nach einem Unfall, schwerer Krankheit oder mit Behinderung bei Angelegenheiten mit der Krankenkasse oder dem Arbeitgeber als beruflicher Betreuer helfen will, muss sich ab 1. Januar bei der Betreuungsbehörde registrieren und nachweisen, dass er für die Tätigkeit geeignet ist. Ehrenamtliche Betreuer sind nach der neuen Gesetzeslage ebenfalls verpflichtet, ein Führungszeugnis und einen Auszug aus dem Vollstreckungsportal der Länder einzureichen. Weitere Infos dazu gibt es auf www.dresden.de über die Menüpunkte Rathaus, Aktuelles und Aktuelle Meldungen.

