﻿Geiselnahme in Dresden: Warum kam die Warn-App „NINA“ nicht zum Einsatz?

Striezelmarkt zu, Innenstadt gesperrt, ÖPNV- Umleitungen: Warum kam beim Polizei-Großeinsatz am Sonnabend in Dresden keine Meldung per „NINA“-App, wunderten sich Nutzer. Die DNN haben nachgefragt.

Polizeieinsatz in Dresden am 10.12.22: Warum kam die „NINA“-Warn-App nicht zum Einsatz?

Dresden. Nachdem am Sonnabend vorm dritten Advent die Dresdner Innenstadt wegen eines Großeinsatzes der Polizei gesperrt wurde, fragten Nutzer der Warn-App „NINA“, warum über diese keine Meldung dazu kam. Auf den ersten Blick berechtigt. Denn die App, die vor allem bei Katastrophenszenarien eine schnelle Information der Bevölkerung ermöglichen soll, enthält auch die Warnstufe „Gefahreninformation“. Die Beschreibung dazu: „Eine zu erwartende oder bereits eingetretene Beeinträchtigung des normalen Tagesablaufs oder eine besondere Beobachtung“. Gilt das etwa nur, wenn eine Naturkatastrophe die Ursache ist?

Der Sonnabend ist der Wochentag, an dem der Striezelmarkt die meisten Besucher hat, auch von außerhalb. Er durfte am Morgen nicht öffnen. Eine Sperrung der Innenstadt und Umleitungen der Öffentlichen Verkehrsmittel, die Räumung eines in der Vorweihnachtszeit hoch frequentierten Einkaufszentrums – wäre es da nicht gut gewesen, so breit wie möglich und über alle verfügbaren Kanäle zu informieren? Wir haben bei der Polizei nachgefragt.

„Lage wurde schnell stationär“

„Grundsätzlich wäre der Einsatz der „NINA“-Warnapp denkbar gewesen“, antwortet Polizeisprecher Thomas Geithner, erklärt aber: Wir haben das Mittel nicht genutzt, weil die Lage durch die Geiselnahme in der Altmarkt-Galerie sehr schnell stationär wurde und sich dadurch die Gefährdungslage auf den Drogeriemarkt beschränkte.

„Kreis der gefährdeten Personen ließ sich schnell eingrenzen“

Ähnlich habe es sich auch mit dem Striezelmarkt verhalten. „Die Verkaufsbuden mussten zwar geschlossen bleiben“, so Geitner. Gleichwohl habe der Markt betreten werden können. Auch hätten sich die Absperrungen in erster Linie auf die Altmarkt-Galerie begrenzt. „Mit anderen Worten“, so der Polizeisprecher: „Der Kreis der gefährdeten Personen ließ sich sehr schnell eingrenzen, sodass wir für die Konstellation am Samstag einen zusätzlichen Warnhinweis über eine der Apps an die Allgemeinheit nicht in Erwägung gezogen hatten.“

„Werden den Umgang mit solchen Apps nochmal diskutieren“

Geithner räumt aber auch ein, dass der Einsatz der „NINA“-Warn-App sicherlich noch für einen zusätzlichen Verbreitungsgrad und weitere Sensibilisierung gesorgt hätte, und erklärt: „Wir werden den Umgang mit derartigen Apps daher auch in unsere Einsatznachbereitung einfließen lassen und nochmal diskutieren.“

Von hgr