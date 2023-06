﻿Geiselnahme in Dresden: Täter stürzt bei Flucht von Balkon und stirbt

Dresden. Am Freitagmorgen wurde die Polizei zu einem Hochhaus an der Michelangelostraße in Dresden-Zschertnitz gerufen. Wie ein Sprecher mitteilte, hätten Zeugen beobachtet, wie ein Mann auf einem Balkon im oberen Bereich des 15-geschossigen Hauses zunächst Möbelstücke nach unten geworfen hätte. Zudem habe der Mann ein Messer in der Hand und eine Frau in seiner Gewalt gehabt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als die Polizei vor Ort eintraf, versuchte der Mann über den Balkon zu fliehen und stürzte dabei in die Tiefe. Er starb kurze Zeit später an seinen Verletzungen. Was sich genau in der Wohnung zugetragen hat, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

DNN