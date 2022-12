﻿Chaos in Dresdens Innenstadt: Mann nimmt Geiseln in der Altmarktgalerie und stirbt bei Polizeieinsatz

Ein Amokläufer hat in der Altmarktgalerie zwei Geiseln genommen. Zuvor hatte er seine eigene Mutter getötet und versucht, den Radiosender Radio Dresden zu stürmen. Die Geiseln sind in Sicherheit – der Täter verstarb kurz nach dem Zugriff durch das SEK.

Dresden. Polizeigroßeinsatz in der Innenstadt: Während sich am Samstag wie an jedem Adventswochenende die Touristenströme durch die Straßen schoben, hatte in der Altmarktgalerie ein bewaffneter Amokläufer Geiseln genommen. Bei ihrer Befreiung durch die Polizei wurde der Täter tödlich verletzt. Zuvor hatte der 40-jährige Deutsche seine eigene Mutter mit einer Schusswaffe getötet und anschließend versucht, einen Radiosender zu stürmen.

Die 62-jährige Mutter des Täters wurde am Samstagmorgen in einer Wohnung in Prohlis gefunden. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Nach der Tat begab sich der Mann bewaffnet zum Ammonhof, wo er versuchte, in die Redaktion von Radio Dresden einzudringen, was ihm aber nicht gelang. Obwohl er um sich schoss, gab es hier keine Verletzten. „Ich bin unendlich froh, dass niemand aus meinem Team verletzt wurde. Es hat sich gezeigt, dass unsere Investitionen in die Sicherheit des Senders richtig waren“, so Senderchef Tino Utassy auf Twitter.

Geiselnahme in der Innenstadt: Frau und Kind in Sicherheit, Täter tödlich verletzt

Als die Polizei am Ammonhof eintraf, war der Amokläufer bereits weiter zur Altmarktgalerie geflohen. Dort verschanzte er sich mit einer Angestellten und einem Kind in einem Raum im Untergeschoss des Einkaufszentrums. Die Polizei evakuierte das Gebäude und sperrte es von außen ab.

Während die Einsatzkräfte telefonisch Kontakt zum Täter aufnahmen, bereitete man bereits den Zugriff vor. Kräfte des Sondereinsatzkommandos stürmten die Galerie und brachten die körperlich unversehrten Geiseln in Sicherheit. Bei dem Zugriff wurde der Täter verletzt, wenig später meldete die Polizei seinen Tod. Ob er durch die Einsatzkräfte getötet wurde oder sich selbst verletzt hatte, sei Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußerte sich auf Twitter lobend zum Einsatz der Polizei. Sein Mitgefühl gelte allen Betroffenen; „Wir trauern um ein Menschenleben“. Was das Motiv des vermutlich psychisch gestörten Täters war und was genau sich in der Wohnung abspielte, in der die Leiche seiner Mutter gefunden wurde, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Während des Großeinsatzes blieb der Striezelmarkt geschlossen, die Bahnen und Busse der Dresdner Verkehrsbetriebe fuhren eine Umleitung – bis auf diese Ausnahmen ging das Treiben in der Innenstadt weiter wie gewohnt. Sobald nach Beendigung der Geiselnahme die Polizeiabsperrungen gefallen waren, strömten wieder Menschen auf das Gelände der Altmarktgalerie. Das Gebäude selbst blieb zunächst wegen laufender Tatortarbeiten gesperrt. Auf dem Striezelmarkt herrschte bald wieder der gewohnte Trubel.