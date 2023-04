Geiselnahme in Dresden: Ermittlungen abgeschlossen – Tödlicher Schuss war gerechtfertig

Dresden. Staatsanwaltschaft Dresden und Polizei haben die Ermittlungen zur Geiselnahme in Dresden, die sich am 10. Dezember 2022 in der Altmarkt-Galerie abspielte, abgeschlossen. Ergebnis: Die Ermittlungen gegen den Beschuldigten sind eingestellt worden, weil der Mann tot ist. Offiziell wird dies als „Verfahrenshindernis“ bezeichnet. Auch die Untersuchungen wegen des Verdachts des Totschlags – der Beschuldigte soll vor der Geiselnahme seine Mutter erschossen haben – werden aus diesem Grund beendet.

„Die Ermittlungen haben keine Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen ergeben“, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Es sei davon auszugehen, dass der 40-Jährige an einer psychischen Erkrankung litt.

Ein SEK-Beamter hatte den 40-Jährigen bei einem Notzugriff in der Altmarktgalerie mit einem gezielten Schuss handlungsunfähig gemacht. Der Mann war kurze Zeit später an der Schussverletzung gestorben.

SEK-Beamter schoss, um die Geiseln zu retten

Der Beamte, der den tödlichen Schuss gegen den Geiselnehmer abgab, wird keine Konsequenzen fürchten müssen. Ermittelt worden war zunächst wegen des Verdachts auf Totschlag. Er sei erwiesenermaßen unschuldig, denn er handelte in Notwehr in Form der Nothilfe nach Paragraf 32 des Strafgesetzbuches, so das Ermittlungsergebnis. Dort heißt es unter anderem „Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden“.

Der Beamte schoss, um das Leben der Geiseln zu retten, mit denen sich der bewaffnete Mann im Untergeschoss der Altmarkt-Galerie im Mitarbeiterbüro einer Drogerie verschanzt hatte: Eine 38-jährige Drogeriemitarbeiterin und ein neunjähriger Junge, der Sohn einer Bekannten des Täters. Der Zugriff durch die Spezialeinsatzkräfte erfolgte, als aus den Räumen ein Schuss zu hören war. Die Annahme, die Geiseln schwebten in Lebensgefahr, sei berechtigt gewesen.

Woher der 40-Jährige die Waffe und die Munition hatte, mit der er die Frau bedrohte und zuvor auf die Eingangstür von Radion Dresden im Ammonhof gefeuert hatte, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dazu laufen.