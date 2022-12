﻿Geiselnahme und zwei Tote überschatten das Adventswochenende in Dresden

Ein Amokläufer hatte in der Altmarkt-Galerie zwei Geiseln genommen. Zuvor hatte er seine eigene Mutter getötet und versucht, den Radiosender Radio Dresden zu stürmen. Die Geiseln sind in Sicherheit – der Täter verstarb kurz nach dem Zugriff durch das SEK.

Dresden. Polizeigroßeinsatz in der Innenstadt: Während sich am Samstag wie an jedem Adventswochenende die Touristenströme durch die Straßen schoben, hatte in der Altmarkt-Galerie ein bewaffneter Amokläufer Geiseln genommen. Bei ihrer Befreiung durch die Polizei wurde der Täter tödlich verletzt. Zuvor soll der 40-jährige Deutsche seine eigene Mutter mit einer Schusswaffe getötet und anschließend versucht haben, einen Radiosender zu stürmen.