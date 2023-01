Geht der Dresdner Machtpoker in die nächste Runde?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

41 ist mehr als 37, das weiß jeder, der sich in den Grundrechenarten auskennt. Die kleinste Stadtratsfraktion, die Dissidenten-Fraktion, ist zum Machtfaktor bei der Besetzung der Bürgermeisterämter geworden. Die vier Stadträte werden dem Vorschlag der Moderatoren wohl zustimmen und erhalten im Gegenzug einen Klimaschutzbeirat und eine Koordinierungsstelle Klimaschutz, angesiedelt bei Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Diese Zugeständnisse helfen den Dissidenten darüber hinweg, dass der OB das Finanzressort mit übernimmt und sich damit eine nahezu unantastbare Machtposition aufbaut.

Schafft es der Stadtrat, am Donnerstag Bürgermeister zu wählen? © Quelle: Archiv/Jürgen Männel/jmfoto

Das, was die Dissidenten da tun, ist Realpolitik: Sie stellen keine unerfüllbaren Forderungen, lassen aber trotzdem ihre Handschrift sichtbar werden. Wenn sich alle Fraktionen so verhalten würden, hätte Dresden längst neue Bürgermeister. Diese bekommt die Stadt am Donnerstag, wenn sich die Linken zum Moderatorenvorschlag bekennen. Dann sind rechnerisch 41 Stimmen möglich und damit fünf mehr als unbedingt erforderlich. Das Rechenspiel geht nur mit den Stimmen der Linken auf, die es spannend machen. Verlassen die Linken jetzt das Spielfeld, geht der seit August dauernde Machtpoker in die nächste Runde. Jetzt lesen

Wir wissen auch, dass wir die Menschen nicht nur in großen Unterkünften unterbringen sollten, sondern bestmöglich verteilen. Das alles haben wir 2015 und 2016 gelernt und erfahren. Dass wir mancherorts wieder bei null anfangen, betrübt mich. Petra Köpping Sachsens Sozialministerin, über die mancherorts wieder aufflammende pauschale Ablehnung von Flüchtlingen

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Sächsische Pflegeheime besonders von Corona betroffen: Der Barmer-Pflegereport zeigt: Im bundesweiten Vergleich gab es im Freistaat deutlich mehr erkrankte Heimbewohner und Mitarbeiter – und zwar vor Einführung der Impfungen. Woran liegt das? Jetzt lesen

Bei einem Buchungsportal landet Dresden in Sachen Gastfreundlichkeit auf dem vierten Platz. © Quelle: dpa/Sebastian Kahnert

So gastfreundlich ist Dresden wirklich

Unfreundliche Menschen und Servicewüste? So wurde Dresden in einer Umfrage dargestellt. Jetzt hat ein großes Buchungsportal viele Kundendaten ausgewertet. Und kommt zu einer völlig anderen Einschätzung. Jetzt lesen

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin von Deutschland, spricht vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. © Quelle: Jean-Francois Badias/AP/dpa

Baerbock im Europarat: „Haben Warnsignale für den Krieg in der Ukraine übersehen“

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat im Europarat eingeräumt, dass die Warnsignale für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine übersehen wurden. Bei der Parlamentarischen Versammlung in Straßburg sagte Baerbock am Dienstag, man habe den baltischen Staaten nicht gut genug zugehört. Jetzt lesen

10 Uhr: Sorbische Kinder in der Staatskanzlei - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) empfängt anlässlich der Vogelhochzeit Kinder aus Malschwitz. Die Kinder aus der sorbischen Kita wollen zeigen, wie in der sorbischen Oberlausitz das Fest der Vogelhochzeit begangen wird. Zu diesem Brauch finden in sorbischen Kindergärten Umzüge statt. Dabei tragen die Kinder sorbische Hochzeitstrachten oder verkleiden sich als Vögel.

11 Uhr: Dresdner Zoo präsentiert neue Straßenbahn-Werbung - Nach „In echt ganz anders“ – bei dem sich Fantasietiere Fell und Gefieder von anderen Tieren „geborgt“ hatten, setzt der Zoo bei der Neugestaltung der Zoo-Straßenbahn nun wieder auf echte Tiermotive. Die fünf im Zoo Dresden lebenden Orang-Utans Toni, Daisy, Dalai, Djudi und Djaka laden auf charmante und witzige Weise Dresdner und ihre Gäste ein, klimafreundlich durch die Landeshauptstadt zu reisen und sind dabei gleichzeitig sympathische Botschafter für das Zoo-Herzensprojekt „Ein neues Zuhause für unsere Orang-Utans“.

Spieler der deutschen Handball-Nationalmannschaft und Trainer Alfred Gislason während des Spiels gegen Norwegen in der Zwischenrunde. © Quelle: IMAGO/camera4+

Für die deutschen Handballer geht es im WM-Viertelfinale gegen Olympiasieger Frankreich um alles oder nichts. Mit einem Sieg heute (20.30 Uhr/ZDF) in Danzig würde die DHB-Auswahl ins Halbfinale einziehen und damit den Traum von der ersten WM-Medaille seit dem Titelgewinn vor 16 Jahren am Leben erhalten. Verliert das Team von Bundestrainer Alfred Gislason das Duell mit dem sechsmaligen Weltmeister, geht es in den abschließenden zwei Turnierspielen nur noch um die Plätze fünf bis acht.

Die Fast-Food-Kette Pizza Hut hat einen Weltrekord aufgestellt. © Quelle: picture alliance / ZUMAPRESS.com

... die größte Pizza der Welt - vier Tonnen Käse und 630.000 Salamischeiben

In Los Angeles ist vor einigen Tagen die größte Pizza der Welt gebacken worden. Sie hatte eine Fläche von insgesamt 1300 Quadratmetern und bestand aus mehreren Tonnen Zutaten. Jetzt lesen

