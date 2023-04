﻿Gehäusehersteller aus Dresden erweitert seine Kapazitäten

Der Umsatz steigt, die Belegschaft wächst: Der Gehäusehersteller CooolCase befindet sich auf Wachstumskurs. Das hat Gründe.

Dresden. Der Gehäusehersteller CooolCase erweitert seine Kapazitäten zur Fertigung von Gehäusen für die Solarindustrie am Standort Reick. „In Summe werden 40 neue Arbeitsplätze entstehen, zugleich investieren wir in drei komplexe, robotergestützte CNC-Maschinen im Wert von drei Millionen Euro“, kündigten der Geschäftsführende Gesellschafter Christian Michel und der Kaufmännische Geschäftsführer Marvin Michel am Montag an.