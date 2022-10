﻿Gegen „Kriegstreiberei“: Dresdner CDU-Stadträtin wechselt zur AfD

In Dresden wechselt die Stadträtin Daniela Walter von der CDU in die AfD. Die Politikerin aus dem Schönfelder Hochland begründet dies mit Ränkespielen in der Stadt-CDU und Entwicklungen auf bundespolitischer Ebene.

Dresden. Die Dresdner Stadträtin Daniela Walter wechselt von der CDU in die AfD. Als Gründe dafür nennt sie „anhaltende politische Ränkespiele und die Postenschachereien in der Dresdner CDU“ sowie „Entwicklungen auf bundespolitischer Ebene“.

In einem den DNN vorliegenden Schreiben an die CDU erklärte die Stadträtin, sie habe sich schon „einige Zeit“ mit diesem Schritt befasst und dies gegenüber dem Fraktionschef Peter Krüger „sehr klar formuliert“. Die Entscheidung habe sich in den letzten Wochen nach vielen Gesprächen mit ihren Wählern „intensiviert“.

Gegen „jegliche Kriegstreiberei“

Die Entwicklungen auf bundespolitischer Ebene, „insbesondere die Haltung der CDU zu Waffenlieferungen“, treffe „nicht den Wunsch und die Erwartung meiner Wähler an eine lösungsorientierte Politik, welche ihnen Sicherheit und Entwicklung gewährt“. Sie lehne „jegliche Kriegstreiberei“ ab und glaube wie viele andere auch viel stärker „an die Kraft und die dauerhafte Wirksamkeit von Verhandlungen“ als an den Erfolg alles zerstörender Waffen.

Walter wurde 2014 erstmals in den Stadtrat gewählt. Sie verweist in ihren Erklärungen zum Austritt aus der CDU auf die enge persönliche Bindung zu ihren Wählern. Der „Kampf um Mandate und Posten“ überlagere mittlerweile „jegliche strategische Entwicklung“ innerhalb der Dresdner CDU und verhindert ein echtes Teamplay, was „angesichts der großen Probleme und Risse, die wir in unserer Stadtgesellschaft haben, unverantwortlich ist“.

Zu ihrem Wechsel zur AfD sagte sie unter anderem, dass die Partei einen großen Teil konservativer und mittelständischer Wählerschichten anspreche. Und „realistisch betrachtet“ findet schon jetzt eine Zusammenarbeit mit anderen bürgerlichen Parteien, besonders in kommunalen Gremien, statt. „Sei es nun in direkter Weise oder indirekter Weise.“

CDU-Kreischef: Austritt keine Überraschung

Der CDU-Kreisvorsitzende Markus Reichel erklärte, der Austritt komme nicht überraschend. Nachdem sich Walter lange Zeit um Stadtratsfraktion und Ortsverband Schönfeld-Weißig verdient gemacht haben, sei in der letzten Zeit festzustellen gewesen, dass sich „Frau Walter in ihren politischen Überzeugungen immer stärker von der Partei entfernte und sich immer weniger in die Arbeit im Wahlkreis und im Stadtrat einbrachte“.

Aus „unserer Sicht konterkariert sie mit dem Übertritt zur AfD den Wählerwillen, sich für eine gute demokratische Stadtpolitik einzusetzen“, fügte Reichel hinzu. Wenn man sich auseinandergelebt habe, sei ein Austritt eine konsequente Entscheidung. Die CDU stehe für „eine verlässliche bürgerliche Politik“.

Daniela Walter wurde 1972 in Dresden geboren, ist in Pillnitz aufgewachsen und lebt mit ihrer Familie seit 2008 im Schönfelder Hochland. Sie hat zwei Söhne. Beruflich ist sie in der Apothekenberatung tätig, davor war sie lange im Buchhandel. Vor einem Jahr war sie vom Amtsgericht Dresden wegen Untreue in 17 Fällen zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der Richter sah es als erwiesen an, dass die Ortsvorsteherin Geldgeschenke (15 bis 25 Euro) an Jubilare in der Ortschaft nicht weitergegeben habe. Walter hatte die Vorwürfe stets bestritten und Berufung angekündigt. Über ihren Parteiwechsel hatte zuerst die "Sächsische Zeitung" berichtet.