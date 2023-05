Gefährlicher Eichenprozessionsspinner in Dresden entdeckt

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Schreckmoment am Donnerstag in Dresden: Passanten hatten in einem Gebüsch am Lothringer Weg ein Gebilde entdeckt. Das sah nicht nur seltsam aus, sondern ist auch gefährlich. So gefährlich, dass sogar die Feuerwehr anrücken musste.

Ein Netz des Eichenprozessionsspinners in einem Eichengebüsch. © Quelle: Feuerwehr Dresden

Denn bei den Gespinsten handelt es sich offenbar um die Raupen des Eichenprozessionsspinners. Und die Raupenhaare enthalten ein Nesselgift, dass eine Immunreaktion bei Menschen auslösen kann. Um die akute gesundheitliche Gefährdung zu verhindern, musste das Gebiet gesperrt werden. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wenn ich einen Schaden bemerke, werde ich den Kollegen natürlich sofort Bescheid geben. Roland Ende Chef der Instandhaltung bei den Dresdner Verkehrsbetrieben, geht in Rente, hat aber immer noch ein Auge auf "seine" Schienen

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Das Deutschlandticket soll es für die Mitarbeiter der Stadt künftig auch als Jobticket geben. © Quelle: Sebastian Kositz

Dresden will Deutschlandticket für Mitarbeiter auch als Jobticket anbieten

Die Stadt will ihren Beschäftigten das Deutschlandticket künftig als Jobticket anbieten. Entscheiden muss darüber der Stadtrat – dessen Mitglieder davon ebenfalls profitieren sollen. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Emilia Fester ist die zweitjüngste Abgeordnete im Deutschen Bundestag. © Quelle: IMAGO/Future Image

Der Youtuber Mirko Drotschmann, alias „MrWissen2Go“, hat das historische Wissen von Bundestagsabgeordneten getestet. Viele zeigten sich unsicher und peinlich berührt. Kritik hagelt es in den sozialen Netzwerken vor allem für die junge Grünen-Abgeordnete Emilia Fester. Jetzt lesen

Termine am Wochenende

Karl-May-Festtage feiern Jubiläum: Am Sonnabend und Sonntag wird der Radebeuler Lößnitzgrund zum 30. Mal zur abenteuerlichen Wild-West-Landschaft wie in Karl Mays Geschichten. Programm: karl-may-fest.de

Gartenwochenende in Pillnitz: Das Pillnitzer Gartenwochenende ist ein beliebter Markt. Wer für seinen grünen Freiraum – sei es Garten, Balkon, Terrasse oder einfach nur die Fensterbank – etwas Besonderes sucht, findet am Sonnabend und Sonntag dort viele Angebote.

Sonnabend, 12 Uhr: Wiedereröffnung des Biergartens „Torwirtschaft Großer Garten“ in Dresden

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann waren da noch ...

Ein Pärchen küsst sich bei Abendstimmung auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. (Symbolbild) © Quelle: Annette Riedl/dpa

... neue Erkenntnisse übers Küssen

Bisher gingen Forschende davon aus, dass sich das Küssen vor rund 3500 von Südasien aus über die Welt verbreitete. Inschriften auf Tontafeln aus Mesopotamien deuten nun jedoch darauf hin, dass diese Form der Intimität bereits viel älter sei und nicht aus einer bestimmten Region stamme. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.

Christin Grödel

stellvertretende DNN-Chefredakteurin

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? Hier informieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play

DNN