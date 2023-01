﻿Opfergedenken oder lebendiges Judentum – Was wird mit dem Alten Leipziger Bahnhof in Dresden?

Jüdisches Museum und/oder Begegnungszentrum am Alten Leipziger Bahnhof in Dresden? Die örtlichen Gemeinden sind darüber sehr unterschiedlicher Ansicht.

Dresden. Die Dresdner Stadtverwaltung hat Pläne vorgelegt zu einem Ort der Erinnerung an die Vernichtung der Juden, einem Vermittlungs- und Begegnungszentrum am Alten Leipziger Bahnhof sowie für ein jüdisches Museum an einem anderen Standort. Die stoßen bei Mitgliedern von jüdischen Gemeinden auf ein geteiltes Echo.

Nora Goldenbogen, Vorsitzende des sächsischen Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden ist vor allem erstaunt, wie sich in der öffentlichen Diskussion der Fokus verschoben habe. Anfangs sei es ausschließlich um ein Jüdisches Museum gegangen. Nun sei auch ein Kultur- und Begegnungszentrum in den Mittelpunkt gerückt. So etwas existiere aber bereits – mit dem Verein Hatikva, sagt sie.

Für ein Jüdisches Museum schlägt die Stadt vier mögliche Standorte vor. Nicht mehr dabei ist der Alte Leipziger Bahnhof. Dabei sei er der einzige authentische Ort in Sachsen, der an die Deportationen von Juden erinnere, sagt Nora Goldenbogen. In zwei Zügen waren sie von hier aus transportiert worden, zuerst 224 im Jahr 1942 ins Ghetto Riga, dann weitere 293 im Jahr 1943 ins KZ Auschwitz.

Fröhliche Veranstaltungen im Alten Leipziger Bahnhof? Undenkbar

So gut wie alle Gemeindemitglieder hätten in ihren Familien schmerzliche Erinnerungen an den Holocaust, ergänzt Michael Hurshell. Der Dirigent der Neuen Jüdischen Kammerphilharmonie ist Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde zu Dresden in der Neuen Synagoge am Hasenberg. Katja Kulakowa mahnt daher, sehr sensibel damit umzugehen. Sie ist Vorsitzende der Repräsentanz der Jüdischen Gemeinde. „Der Alte Leipziger Bahnhof sollte Ort für Erinnerung, Forschung und Archiv für die jüdischen NS-Opfer sein.“ Eines ist für sie dort aber undenkbar: Fröhliche Veranstaltungen.

Wolfram Nagel von der Jüdischen Gemeinde, langjähriger Motor des Museumsgedankens, wird noch deutlicher: „Wir wollen dort keinen Tanzsaal nach Auschwitz.“ Vorstellen könne er sich nur ein Dokumentationszentrum, einen Lernort. Das Wichtigste dabei: Rücksicht auf die Opfer.

Vom Alten Leipziger Bahnhof ließen die Nazis viele Dresdner Juden deportieren. Nun soll hier ein Ort der Erinnerung, aber auch der Begegnung entstehen. © Quelle: Sylvio Dittrich/imago

Demonstrativ organisierte die Jüdische Gemeinde zum Gedenktag am 9. November 2022 einen Gedenkweg, der zum Alten Leipziger Bahnhof führte. Der jüdische Kulturverein Hatikva baute einen Nachmittag lang ein Pop-up-Dokuzentrum auf. „Ältere Beteiligte der Sammlung und Forschung hier in Dresden kommen an die Grenzen ihrer Möglichkeiten und möchten ihre Resultate gut aufbewahrt und genutzt wissen“, teilte der Verein dazu mit. „Studierenden und anderen jungen Interessierten macht es diese dezentrale Aufbewahrung schwer, gute Zugänge zu finden, ganz zu schweigen von den technischen Mitteln zur Digitalisierung und ordnungsgemäßen Archivierung.“

Hauptmotiv für alle Aktivitäten: etwas gegen den Antisemitismus von heute zu tun. Aufklärung über geschichtliche Zusammenhänge hält auch der Historiker Daniel Ristau für den richtigen Weg. Allerdings nicht mit einem Jüdischen Museum im hergebrachten Sinne. Als Anstoß zu einer Debatte darüber hatte er 2022 seine Intervention „Rethinking Stadtgeschichte: Perspektiven jüdischer Geschichten und Gegenwarten“ als Ergänzung zur ständigen Ausstellung im Stadtmuseum gestaltet. Auch eine „Virtuelle Plattform Jüdisches Leben in Sachsen“ hatte er vorgeschlagen.

Rabbi Weingarten: Antisemitismus zu begegnen ist nicht Aufgabe der Juden

Auch Rabbi Akiva Weingarten, der 2021 die Jüdische Kultusgemeinde Dresden gründete, wird gelegentlich gefragt, wie er Antisemitismus begegne. Dafür aber seien nicht sie als Juden zuständig, antwortet er. „Das muss die nichtjüdische Bevölkerung leisten, auch Politik und Polizei.“

Erinnerung an die Verfolgung und Ermordung von Millionen Juden in der NS-Zeit gehöre für ihn selbstverständlich dazu. Schon weil seine Großeltern beide in Konzentrationslagern gelitten haben. „Natürlich vergessen wir das nicht.“ Nie wieder dürfe so etwas passieren.

Sich allein darauf zu konzentrieren, hielte er jedoch für eine Verengung auf die Vergangenheit. „Wir schauen mehr auf die Gegenwart und die Zukunft“, betont er. Etwas Positives wollen sie schaffen: „Ein junges, aktives Judentum in Dresden. Wir wollen Teil einer spannenden Stadt sein. Die dann auch so attraktiv ist, dass junge Juden von anderswo hierher kommen.“ So sähen für ihn genau jene guten Nachrichten aus, mit denen die Stadt ihren schlechten Ruf loswerden könnte.

Ankunftshalle am Bahnhof wird hergerichtet

Den Alten Leipziger Bahnhof hält er genau für den richtigen Ort dazu. „Er steht für die Stelle, wo die Nazis damals versuchten, das Judentum in Dresden auszulöschen. Wenn genau hier heute wieder jüdisches Leben beginnt, wäre das unser Sieg.“

Während andere noch diskutieren, haben sie bereits Hand angelegt. Die ehemalige Ankunftshalle rechts neben dem verfallenen Bahnhofsgebäude stand jahrelang leer. Inzwischen haben Mitglieder der Jüdischen Kultusgemeinde Dresden begonnen, die alten Räume herzurichten. Mit Helfern, die der Gemeinde nicht angehören, sind sie etwa 50. Der Dresdner Architekt Stefan Jarmer unterstützt sie.

Auch Wohnungslose, Geflüchtete, Menschen, die aus der Suchtabhängigkeit raus wollen oder Sozialstunden ableisten, packen mit an. Sie sind im Projekt „Chancen für Chancenlose“ beschäftigt, gefördert von den Stadtbezirksbeiräten Neustadt und Altstadt. Rainer Petrusky leitet es.Vieles ist noch provisorisch. Aber draußen an der Fassade hängt schon ein großer Davidstern.

Rabbiner Akiva Weingarten (Archiv) © Quelle: Dietrich Flechtner

Akiva Weingarten steht im größten Raum. Hier soll die Synagoge mit Toraschrein Richtung Osten entstehen, Mittelpunkt des Gemeindezentrums. Sie böte Platz für fast 200 Menschen. Nebenan sind eine kleine Küche, Garderobe und Toiletten geplant. Auf diese Seite komme die neue Eingangstür hin, erläutert der Rabbiner. „Das ist der für alle offene Teil. Hier wären dann auch kulturelle Veranstaltungen möglich.“

Im anderen Teil entlang dem Flur entstehen Räume zum Wohnen, für Seminare und Büros, vorgesehen für Studenten der Besht Yeshiva, der ersten liberal-chassidischen Toraschule, benannt mit den Anfangsbuchstaben von Baal Shem Tov, des Begründers der chassidischen Bewegung im 18. Jahrhundert.

Über sie ist beispielsweise der 25-jährige Moshe Barnett, geboren in London, 2020 aus Israel nach Dresden gekommen. Jetzt ist er Vorsitzender der Jüdischen Kultusgemeinde.

Auch Rosa Schmitthenner gehört zum Vorstand. Sie ist 29, stammt aus Heidelberg, arbeitet als Feldenkrais-Therapeutin und ist die Frau von Akiva Weingarten. Sie will Menschen helfen, eigenständige Persönlichkeiten zu werden, wie sie erzählt.

Nicht Mitglied der Gemeinde, aber Helferin ist die 58-jährige Annette Büchner-Reiche. Sie fühle sich als nicht Religiöse wohl in dieser Gemeinschaft, die in ihrer Offenheit Unterschiede zulasse, sagt sie. Sie wünsche sich vor allem, dass lebendige jüdische Kultur wieder in der Gesellschaft ankommt. „Das würde uns bereichern.“

Internetseiten: https://www.jg-dresden.org (Jüdische Gemeinde zu Dresden); https://www.juedische-gemeinde-dresden.de (Jüdische Kultusgemeinde)

Von Tomas Gärtner