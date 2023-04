﻿Geburtenknick: Stehen in Dresden bald Grundschulen vor der Schließung?

In Dresden gehen in den nächsten Jahren die Kinderzahlen zurück. Droht damit Schulen wieder die Schließung?

Dresden. Die Erinnerung ist wahrscheinlich bei vielen noch lebendig: Das Damoklesschwert trug den Namen „Mitwirkungsentzug“ – hinter dem sperrigen Verwaltungsjargon wurde eine klare Botschaft verbrämt: das Ende für unzählige Schulstandorte in Sachsen. Nach dem Geburtenknick kurz nach der Wende fehlten zur Jahrtausendwende die Kinder für viele Schulen im Land. Protest nützte meist nichts, die Schulen wurden geschlossen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Mitwirkung des Freistaats bestand im Einsatz der Lehrer. Ohne die geht natürlich nichts, und so kam für viele Schulen das Aus, mit dem Verzicht auf die Bildung einer 1. oder einer 5. Klasse fing es an. Stiegen die Anmeldezahlen dann nicht, war das Schicksal der Schule besiegelt.

Anmelderunde an staatlichen Schulen

Gerade sind die Anmelderunden für die staatlichen Schulen und das kommende Schuljahr 2023/24 durch. 4475 Kinder haben sich an den Oberschulen und Gymnasien der Stadt und des Landes in Dresden angemeldet. An den Grundschulen der Stadt waren es in diesem Jahr 5707 Anmeldungen für die 1. Klasse, im Jahr zuvor 5746. Doch die Prognosen sagen hier nichts Gutes voraus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Geburtenrate erhöht sich in den nächsten Jahren deutlich langsamer als von den Experten bislang vorausgesagt. Das bekommen zeitversetzt auch Kitas und Schulen zu spüren. Natürlich werden die Prognosen auf längere Sicht immer unsicherer, weil sich Zuzug oder Wegzug schwer kalkulieren lassen. Doch derzeit geht es nach unten.

Prognose sieht stärkeren Rückgang

Für die Altersgruppe der sieben bis Zehnjährigen wird die Schrumpfung deutlich stärker als noch in der Prognose von 2020 vorausgesagt. Seinerzeit war noch ein Rückgang von 22 756 Kinder (Jahr 2022) auf unter 20 000 im Jahr 2035 vorhergesagt worden. Mit der aktuellsten Prognose von 2022 fällt der Rückgang noch deutlicher aus. 2364 Kinder weniger als in der früheren Prognose werden für 2032 vorausgesagt, dann sollen die Zahlen stagnieren. 2300 Kinder weniger – das entspricht rechnerisch der Kinderzahl in zehn zweizügigen Grundschulen.

Die aktuellste Prognose (2022/blau) der Stadt Dresden sieht noch geringere Kinderzahlen voraus als die Berechnungen von 2020 (rot). © Quelle: Stadt Dresden

Doch von Schließungen will derzeit niemand sprechen. Schließlich sind die Klassen derzeit vollgestopft bis zur Obergrenze von 28 Schülern, müssen Horte und Schulen Räume doppelt nutzen, um zusätzliche Klassen in den Schulen unterbringen zu können, und stehen an verschiedenen Stellen Container als Interimserweiterung.

Linke: Schülerzahl in Klassen senken

„In dem nächsten Jahrzehnt sehen wir keine ausreichenden Gründe zur Schließung von Schulen“, erklärt Bildungspolitikerin Anja Apel von den Linken. Etwas aufzubauen sei viel schwieriger als etwas zu schließen. „Wenn wir vom Land aufgrund einer völlig verfehlten Politik der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern nicht dazu gezwungen werden, eine hohe Zahl an Schülerinnen und Schüler in die Klassen zu stecken, sollten wir die Anzahl deutlich senken in den Klassen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es mache einen Riesenunterschied, „ob ich 28 oder 20 junge Menschen vor mir sitzen habe“, erklärt sie mit Blick auf die immer größeren Unterschiede innerhalb einer Klasse. Wenn dann noch Sprachbarrieren dazu kämen, würden weitere Mitarbeiter benötigt, „die nicht unbedingt Lehrerinnen und Lehrer sein müssen“. Auch bei der Inklusion müssten die Schulen in Dresden deutlich vorankommen, sinkende Kinderzahlen könnten da hilfreich sein.

Weiterhin könnten und sollten die Schulen öffnen für dezentrale Angebote der Volkshochschule oder auch von Kultur-und Nachbarschaftszentren. Um die Kinderzahl wieder zu erhöhen, müsse Dresden für junge Familien attraktiver werden. „Wohnraum für Familien, der erschwinglich ist, wäre eine Möglichkeit“, sagt Apel. „Und wir müssen die Neu-Dresdner integrieren, ihnen eine echte Chance geben, sich hier ein Leben aufzubauen“, fügte sie hinzu.

SPD: Dresden leidet noch unter früheren Schulschließungen

Auch Dana Frohwieser, Bildungspolitikerin und Fraktionschefin der SPD im Stadtrat, sieht keinen Anlass für Schulschließungen. Dresden „flickschustert“ laut der Stadträtin heute noch immer an den Fehlentscheidungen der 1990er, Anfang 2000er Jahr herum. „Mit Verweis auf sinkende Kinderzahlen wurden Unmengen Schulen geschlossen und die restlichen baulich vernachlässigt“, kritisiert sie vor allem die CDU.

Sollte jetzt jemand von Schulschließungen reden, dann habe er nichts verstanden. Als im Februar 2022 viele ukrainische Kinder nach Dresden gekommen seien, habe es in den Schulen keinen Platz gegeben. Die Klassen in den Schulen seien übervoll. Frohwieser: 28 Kinder oder Jugendliche in einer Klasse sind weder pädagogisch sinnvoll, noch ist es die Regelvorgabe des Landes.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An inklusive Beschulung von Kindern mit Handicap sei meist nicht zu denken. Für junge Familien seien nicht zuletzt „attraktive Kitas und Schulen“ notwendig. Sollten die Kinderzahlen wirklich sinken, müssen dies „endlich“ dazu genutzt werden, die „überfüllten Schulen wieder in pädagogisch sinnvolle Lernumgebungen zu entwickeln mit weniger und kleineren Klassen“. Neben der Trennung von Klassen- und Horträumen gehöre dazu auch Platz für Bibliotheken und andere Raumbedürfnisse von Schulen. Der Freistaat müsse „dringend“ an einer höheren Attraktivität des Lehrerberufs arbeiten, um junge Menschen für diesen Weg zu gewinnen.

CDU: Sinkende Attraktivität der Stadt

Mattias Dietze, Bildungspolitiker der CDU, kann Zeichen für eine sinkende Attraktivität der Stadt für junge Familien erkennen. Sie würden ins Umland ziehen, weil in Dresden nicht genügend Bauland ausgewiesen werde. Anlass für Schulschließungen sieht Dietze in den Prognosen zu den Kinderzahlen auch nicht - damit würden nur stadtweite Durchschnittswerte dargestellt, der Rückgang konzentriere sich nicht auf wenige Schulen, sondern verteile sich über die ganze Stadt. „Wir hoffen zudem auf weitere Unternehmensansiedlungen, die auch junge Familien in die Stadt ziehen und damit den Trend umkehren können.“

Dietze, der selbst Lehrer ist, würde die Reduzierung der Schülerzahl in den Klassen begrüßen. „Ein kleinerer Klassenteiler wäre natürlich schön, aber auch mit finanziellen Folgen verbunden, über die der Freistaat entscheiden muss.“

Stadt will Schulnetzplan in Regionalkonferenzen diskutieren

Die Stadt arbeitet derzeit am nächsten Schulnetzplan, der Vorgaben für alle Schulstandorte macht. Wenn ein Entwurf in der Verwaltung ausgearbeitet ist, soll er nicht zuletzt in Regionalkonferenzen in der Stadt mit der Bevölkerung diskutiert werden, plant Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU). Letztlich muss der Stadtrat darüber entscheiden. In den Schulgebäuden herrsche heute aufgrund vieler Hilfsangebote wie der Schulsozialarbeit und der Schulbegleitung für Kinder mit Förderbedarf ein größerer Flächenbedarf als noch Jahren. Auch das spreche gegen Standortschließungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Donhauser hat jedoch auch eine dringende Bitte an den Freistaat. Die Richtzahl für die Klassengröße liegt derzeit bei 25 Kindern. „Das ist ein Wert aus den 1990er Jahren, es wäre gut, wenn der Freistaat über eine Absenkung auf 23 nachdenken würde.“ Schulgebäude könnten dann so belegt werden, wie es auch für Lehrer besser wäre. Für die Attraktivität des Lehrerberufs sei es wichtig, welche Bedingungen sie vorfinden. Der Geburtenknick sei eine „Chance für Qualitätsentwicklung“.

Anmeldungen an Grundschulen in Dresden Folgende Anmeldezahlen haben die Grundschulen (GS) in Dresden für das Schuljahr 2023/24 registriert (in Klammern Vorjahr). Meist bilden mehrere Schulen einen Schulbezirk, innerhalb dem sich die Eltern eine Schule aussuchen: Schule – Schulbezirk – Anmeldungen (Vorjahr) 12. GS, Cotta I, 110 (160) 37. GS, Cotta I, 117 (116) 74. GS, Cotta I, 39 (44) 75. GS, Cotta I, 60 (74) 76. GS, Cotta I, 58 (66) 135. GS, Cotta I, 71 (54) 139. GS, Cotta I, 118 (102) 35. GS, Cotta II, 101 (88) 81. GS, Cotta II, 31(69) GS Naußlitz, Cotta II, 101 (97) 77. GS, Cotta III, 51 (50) GS Cossebaude, Cotta III, 73 (56) 65. GS, Leuben, 67 (75) 91. GS, Leuben, 56 (56) 92. GS, Leuben, 47 (48) 93. GS, Leuben, 76 (72) 95. GS, Leuben, 133 (112) 70. GS, Plauen I, 60 (58) 71. GS, Plauen I, 52 (38) 117. GS, Plauen I, 79 (53) 14. GS, Plauen II, 47 (73) 39. GS, Plauen II, 99 (78) 49. GS, Plauen II, 135 (130) 80. GS, Plauen II, 62 (53) 47. GS, Prohlis I, 95 (83) 68. GS, Prohlis I, 90 (75) 129. GS, Prohlis I, 64 (54) 89. GS, Prohlis II, 104 (109) 90. GS, Prohlis II, 51 (56) 120. GS, Prohlis II, 115 (109) 122. GS, Prohlis II, 67 (76) GS Langebrück, Langebrück, 59 (56) GS Weixdorf, Weixdorf, 69 (63) 6. GS, Blasewitz I, 87 (72) 25. GS, Blasewitz I, 132 (114) 32. GS, Blasewitz I, 76 (71) 51. GS, Blasewitz I, 113 (134) 63. GS, Blasewitz I, 100 (122) 108. GS, Blasewitz I, 55 (68) 33. GS, Blasewitz II, 63 (49) 44. GS, Blasewitz II, 98 (130) 96. GS, Blasewitz II, 104 (108) 50. GS, Klotzsche, 75 (83) 82. GS, Klotzsche, 50 (57) 84. GS, Klotzsche, 63 (84) 85. GS, Klotzsche, 53 (45) 59. GS, Loschwitz, 100 (122) 61. GS, Loschwitz, 50 (80) 62. GS, Loschwitz, 52 (49) 88. GS, Loschwitz, 24 (28) 4. GS, Neustadt, 110 (107) 15. GS, Neustadt, 87 (74) 19. GS, Neustadt, 44 (45) 30. GS, Neustadt,112 (115) 103. GS, Neustadt, 118 (127) 148. GS, Neustadt, 56 (78) GS Weißig, Schönfeld-Weißig, 85 (70) GS Schönfeld, Schönfeld-Weißig, 64 (80) 10. GS, Altstadt 1, 80 (75) 16. GS, Altstadt 1, 112 (92) 102. GS, Altstadt 1, 112 (100) 113. GS, Altstadt 1, 114 (102) 48. GS, Altstadt 2, 35 (39) 153. GS, Altstadt 2, 59 (45) 8. GS, Pieschen I, 95 (104) 26. GS, Pieschen I, 75 (52) 41. GS, Pieschen I, 95 (101) 43. GS, Pieschen I, 62 (77) 144. GS, Pieschen I, 69 (87) 56. GS, Pieschen II, 102 (76) 106. GS, Pieschen II, 100 (106) 147. GS, Pieschen II, 69 (75) Quelle: Landesamt für Schule und Bildung (Lasub)

Es dürften jetzt nicht Schulen geschlossen werden, die später wieder gebraucht würden. Neben den Fachkräften würden potenzielle Investoren immer auch nach dem Angebot an Kitas und Schulen für ihre Mitarbeiter fragen. Schulneugründungen sind laut Donhauser derzeit allerdings nicht notwendig. Insofern erweise es sich auch als richtig, auf den zeitweise geplanten Bau einer Grundschule auf der Cockerwiese verzichtet zu haben. Auch der bisherige Auslagerungsstandort am Terrassenufer müsse vermutlich nicht zur Grundschule umgewidmet werden.