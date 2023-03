﻿Geburtenknick: Welche Kitas in Dresden schließen sollen

Die Kinderzahl sinkt in Dresden stärker als bisher angenommen. In Krippen und Kindergärten ist mehr Platz als benötigt wird. Das stellt Standorte in Frage.

Dresden. Aufgrund des Geburtenknicks geht in Dresden der Bedarf an Kita-Plätzen weiter zurück. Darauf reagiert die Stadt jetzt mit Plänen zur Zukunft bestimmter Kita-Standorte. Im Juli sollen die Stadträte darüber entscheiden.

Die Geburtenzahlen sind in Dresden seit einigen Jahren rückläufig. Mit der aktuellsten Bevölkerungsprognose 2022 zeigte sich, dass sich der Trend später erholt als im bundesweiten Schnitt und in der Prognose 2020 noch angenommen. Vor allem die Geburtenrate ist rückläufig. Als Hintergrund wird unter anderem auf die Verunsicherung durch die Corona-Pandemie verwiesen. Grundsätzlich gibt es aufgrund des Geburtenknicks nach der Wende Anfang der 1990er Jahre weniger Frauen im gebärfähigen Alter.

Entlastung für Kita-System

Für das Jahr 2023/24 rechnet die Stadt jetzt mit einem leichten Anstieg der Geburtenzahlen bis 2025/26. Danach sinkt die Geburtenrate erneut und stagniere für zwei Jahre. Anschließend steige sie zeitverzögert zur Prognose 2020 kontinuierlich auf etwa 5310 Geburten (im Jahr 2035) an. Im vergangenen Jahr waren es 4740.

Die rückläufige Kinderzahl will die Stadt auch zur Entlastung des angespannten Systems Kindertageseinrichungen nutzen, das „zunehmend an seine Belastungsgrenzen“ stoße. Nicht zuletzt die Pandemie hat Kinder und Fachkräfte stark belastet. Für die Kinder ist von „gewaltvollen“ Reaktionen die Rede, für Fachkräfte von Konzepten zum „Schutz vor grenzverletzendem Verhalten“. Es gebe immer mehr Kinder „mit sozial-emotionalen Entwicklungsauffälligkeiten“. Die freiwerdenden Kapazitäten sollen für die „qualitative Weiterentwicklung genutzt werden, in dem der Weg zur inklusiven Betreuung weiter forciert und andere Qualitätsinitiativen weiter ausgebaut werden können“.

Die Stadt Dresden hat zeitweise mit Containerbauten zügig zusätzliche Kita-Kapazitäten wie hier auf der Geisingstraße 25 aufgebaut. Diese Standorte werden jetzt bei sinkenden Kinderzahlen teilweise unter die Lupe genommen. © Quelle: Anja Schneider

Was jetzt in der Krippe bei den 0- bis 3-Jährigen registriert wird, setzt sich in den nächsten Jahren in den Kindergärten und Horten fort. Der Tiefpunkt wird für die 3- bis unter 7-Jährigen für das Schuljahr 2027/28 erwartet, das Defizit zur bisherigen Prognose könnte dann bei 2300 Kindern liegen. Für den Hort geht die Stadt von den niedrigsten Zahlen im Jahr 2032 aus. Die Stadt verweist jedoch auf eine „gewisse Unsicherheit“ in den Prognosen, weil die Folgen von Konflikten in der Welt oder der Energiekrise noch nicht abgeschätzt werden könnten.

2550 Plätze Überhang

Für das Schuljahr 2023/24 weist die Stadt einen gesamtstädtischen Bedarf von 30 030 Plätzen für Kinder zwischen 0 und unter 7 Jahren aus, dem ein Angebot von 32 580 Plätzen gegenüber stehe. In der Kindertagespflege geht die Stadt von einem Bedarf im Umfang von 1500 Plätzen aus.

Das Überangebot von 2550 Plätzen „sollte auch in Zukunft freigehalten werden, da die Landeshauptstadt Dresden sonst kaum in der Lage ist, auf unvorhersehbare Ereignisse kurzfristig zu reagieren“, heißt es in einem mehr als 260 Seiten umfassenden Bericht für den Stadtrat, der sich „Fortschreibung Fachplan Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für das Schuljahr 2023/24“ nennt.

Die Stadt denkt deshalb nicht an die pauschale Schließung von Kindereinrichtungen, sondern nimmt für Anpassungen spezielle Einrichtungen in bestimmten Stadtteilen ins Visier. Dabei geht es um Kitas in Container- und Systembauweise.

Befristete Genehmigungen laufen aus

Mit diesen Komplexen hatte die Stadt auf das Bevölkerungswachstum zu Beginn des Jahrtausends reagiert. 2005 war in Dresden die größte Bevölkerungszunahme seit 1928 registriert worden. Ab 2013 bestand ein Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz ab 1. Lebensjahr. Allein in jenem Jahr ließ die Stadt 13 Kitas als Container oder in Systembauweise errichten. Dies verkürzte Bauzeiten, reduzierte Kosten und ließ zugleich Spielraum für Zeiten, in denen die Kinderzahlen wieder rückläufig sind.

Für einen Teil der Einrichtungen laufen die Baugenehmigungen 2027 oder 2029 aus. Weil eine Fortsetzung eines Angebots an diesen Standorten Investitionen erfordern würde, nimmt die Stadt diese Objekte und die Bedarfssituation im Umfeld nun kleinräumig unter die Lupe. Sollen Einrichtungen mit befristeter Genehmigung auslaufen, muss fünf Jahre zuvor die Entscheidung dazu fallen, wenn die Kinder ihre Kita-Zeit in ihrer Einrichtung beenden können sollen. Die Entscheidungen müssen also in diesem Jahr oder spätestens in zwei Jahren fallen.

Beobachtung für Kita in Leipziger Vorstadt

Die Stadt hat die Kita Johann-Meyer-Straße 35 (Haus 2) mit 45 Krippenplätzen in der Leipziger Vorstadt geprüft. Nach Ansicht der Stadt könnte der Bedarf von umliegenden Einrichtungen gedeckt werden. Weil die Genehmigung erst 2029 ausläuft, bestehe derzeit kein Handlungsbedarf. Die Entwicklung im Stadtteil soll beobachtet werden.

Geisingstraße läuft aus

In Blasewitz befindet sich die Kita auf der Geisingstraße 25 in einer mobilen Raumeinheit. Für die Einrichtung mit 42 Krippenplätzen, 79 Kindergartenplätzen und drei Integrationsplätzen läuft die Genehmigung 2027 aus. In dem Stadtbezirk übersteige das Angebot den Bedarf, es könne „von einer komfortablen Versorgungslage gesprochen werden“. Auch hier will die Stadt die Entwicklung beobachten und sieht „keinen unmittelbaren Handlungsbedarf“, sie geht vom auslaufen der Einrichtung aus. Für nach dem Schuljahr 2023/24 aufgenommene Kinder würde dies bedeuten, dass sie ihre Kita-Zeit nicht an der Geisingstraße beenden können.

Ende für Einrichtungen in Leuben

Zwei weitere Einrichtungen hat die Stadt in Leuben ins Visier genommen. Für die Kita Jessener Straße 40 läuft die Genehmigung 2027 aus, für die Kita Jessener Straße 40a im Jahr 2029. Im Stadtbezirk Leuben bestehe derzeit „ein Überangebot an Kindertagesbetreuungsplätzen, das auch nach einem Auslaufen der Kindertageseinrichtungen in Containern bestehen bleibt“. Ein Auslaufen der Einrichtungen hätte „keine nachteiligen Auswirkungen“, eine Investition in Ersatzneubauten sei „nach derzeitigem Stand nicht erforderlich“.

Abwarten in Cotta

Die Kindertageseinrichtungen Ockerwitzer Str. 19a, Bünaustr. 25 und Dölzschener Str. 40 liegen in den Stadtteilen Cotta, Löbtau-Süd bzw. Naußlitz, deren Genehmigungen 2029 auslaufen. Langfristig stehe im Stadtbezirk Cotta eine größere Kapazität zur Verfügung als Bedarf prognostiziert wird. Die Situation sei jedoch in den einzelnen Stadtteilen unterschiedlich. Eine Entscheidung zum Auslaufen der Einrichtungen sei „jedoch zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht angezeigt“, da insbesondere in Löbtau-Süd und Gorbitz-Süd die Kinderzahlen um die 2030er Jahre nach derzeitigem Prognosestand wieder ansteigen würden – die Stadt behält die Entwicklung im Blick.

Wegfall in Prohlis problematisch

Im Stadtbezirk Prohlis befinden sich vier Kitas auf der Finsterwalder Str. 2a, der Heinrich-Mann-Str. 32 und 34 sowie der Vetschauer Straße 39, deren Baugenehmigungen 2027 enden. Ein Ersatzloser Wegfall würde spätestens ab 2028/29 zu einem Platzmangel führen, prognostiziert die Stadt. Alle vier Einrichtung werden aufgrund ihrer Bedeutung für Familien in sozialen Brennpunkten besonders gefördert. Ein Wegfall hätte nachteilige Folgen für die Kinder.

Gemeinsamer Standort

Für die Kita Vetschauer Straße 39 arbeitet die Stadt an einem gemeinsamen Standort mit dem Kinder- und Jugendtreff „Mareicke“ in unmittelbarer Nachbarschaft (Vetschauer Straße 14). Für die Kita an der Finsterwalder Str. 2a „ist ein Ersatzneubau notwendig“. Eine Lösung muss es auch für die Kitas Heinrich-Mann-Str. 32 und 34 geben, deren Betreuungsangebot nicht von anderen Einrichtungen komplett kompensiert werden kann.

Neubau an Herzberger Straße

Ersatz könnte eine Kita an der Herzberger Straße bieten, für die schon Planungen vorliegen und die bis 2025 fertiggestellt werden könnte. Dort könnten zunächst die Kinder von der Finsterwalder Straße betreut werden, bis ihr Neubau fertiggestellt ist. Dann soll die Herzberger Straße als Auslagerungsstandort dienen. Diese werden in den nächsten Jahren in Dresden knapp. Die Herzberger Straße soll auch für die Kitas von der Heinrich-Mann-Straße als Ersatz dienen, später soll ein Kita-Neubau erfolgen.

Klare Worte an den Freistaat

Umfangreich verweist die Stadt auf die immer wieder von der Bertelsmann-Stiftung vorgetragene Kritik an der Personalausstattung in Kitas im Freistaat Sachsen. Im Personalschlüssel sind unter anderem Zeit für Urlaub oder Krankheit nicht berücksichtigt. Nach Berechnungen der Stiftung betreut eine Fachkraft, die aufgrund von Teamsitzungen, Elterngesprächen oder Ausfallzeiten 25 Prozent ihrer Arbeitszeit nur für mittelbare pädagogische Tätigkeiten einsetzen kann, in einer Krippengruppe 7,1 Kinder – obwohl der Personalschlüssel die Betreuung von 5,3 Kindern vorsieht.

Bei einer „am ehesten dem pädagogischen Alltag“ entsprechenden Annahme, dass eine Vollzeitkraft 40 Prozent ihrer Arbeitszeit nur mittelbar pädagogisch tätig ist, also nur 60 Prozent direkt mit den Kindern arbeitet, muss die Krippen-Fachkraft sogar 8,8 Kinder betreuen. Die rückläufigen Kinderzahlen eröffneten die Möglichkeit, „den Personalschlüssel in Sachsen auf eine anforderungsgerechte Personalstruktur“ anzupassen und damit Kindern und Fachkräften „einen hochwertigen Bildungs- und Betreuungsort zu bieten“.