Geburtenknick: Drohen in Dresden Grundschul-Schließungen?

Dresden rühmte sich viele Jahre zu recht damit, Geburtenhauptstadt Sachsens zu sein. Diese Zeit ist vorbei. Im Gegenteil: die Statistiker haben die Geburtenprognose im Vergleich zu ihrer Schätzung von 2020 nun von knapp 23.000 Kindern auf unter 20.000 gesenkt.

In Dresden gehen in den nächsten Jahren die Kinderzahlen zurück. Droht damit Schulen wieder die Schließung? © Quelle: Archiv/Marijan Murat

Das wiederum dürfte zeitversetzt zu entsprechend sinkenden Schülerzahlen führen. Da werden Erinnerungen an den Geburtenknick nach der Wende wach. Seinerzeit wussten sich Stadt und Land nicht anders zu helfen als durch Schulschließungen. Da wurde manches Kind mit dem Bade ausgekippt. Mit der Folge, dass es später, als der Babyboom wieder einsetzte, zu wenig Schulen gab. Die direkte Folge ist bis heute spürbar: Überfüllte Klassen.

Das sollte eine Lehre sein, die sinkenden Schülerzahlen als Chance zu begreifen. Kleinere Klassen sind zwar teurer, aber kommen Schülern wie Lehrern zugute. Schulschließungen darf es nur geben, wenn ein Standort dauerhaft nicht funktioniert. Jetzt lesen

Die Schließung der Juristischen Fakultät in Dresden war ein großer Fehler der sächsischen Hochschulplanung. Leon Ross Präsident des Oberlandesgerichts Dresden zur Schwierigkeit der Nachwuchsgewinnung für die sächsische Justiz

Juliane Sach in ihrem Salon, der „Villa Baumgarten“ in Dresden. © Quelle: Anja Schneider

Dresden hat einen der schönsten Friseursalons nicht nur in Deutschland

Der Salon von Juliane Sach hat es beim Wettbewerb „Top Salon – The Challenge 2023″ in der Kategorie Design ins Finale geschafft. Er ist nach dem Urteil der Jury einer drei schönsten Friseursalons im deutschsprachigen Raum. Jetzt lesen

Das Vermächtnis der Kanzlerin a. D., Angela Merkel, ist umstritten – insbesondere in ihrer Partei. © Quelle: picture alliance / Flashpic

Merkels Weg in die Geschichtsbücher

Die Bundeskanzlerin a. D. bekommt eine besondere Auszeichnung: Angela Merkel erhält das Bundesverdienstkreuz der höchsten Stufe – als erst dritte Person überhaupt. Doch manche bezweifeln, dass sie in eine Reihe mit Konrad Adenauer und Helmut Kohl gehört. Jetzt lesen

19 Uhr: Feierliche Eröffnung des 35. Filmfests Dresden - Das Dresdner Filmfest verspricht eine Woche spannende Kinomomente, aufschlussreiche Talks und aufregende Festivalatmosphäre. Zur feierlichen Eröffnung in der Schauburg werden die Programmschwerpunkte 2023 vorgestellt, außerdem ausgewählte Filme präsentiert. Eintritt: 8,50 Euro. Ort: Schauburg Dresden, Königsbrücker Str. 55, 01099 Dresden. https://www.filmfest-dresden.de/

Gojko Mitic © Quelle: foto: imago images/Andreas Weihs

Das undichte historische Holzschindeldach der Villa Bärenfett in Radebeul ist mithilfe von Spenden saniert worden. Heute wird es symbolisch übergeben - erwartet wird Schauspieler Gojko Mitić, der als Botschafter für die Kampagne „Rettet Shatterhand!“ wirbt. Die Villa Bärenfett wurde zuletzt 1984 saniert.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor dem Atomkraftwerk Isar 2. © Quelle: Peter Kneffel/dpa

... die durchschaubare Methode Söder

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will das Atomkraftwerk Isar 2 in Eigenregie weiterbetreiben. Das aber wäre nicht nur rechtswidrig. Es ist auch mal wieder das Gegenteil dessen, was der CSU-Politiker früher gesagt hat, kommentiert Markus Decker. Jetzt lesen

