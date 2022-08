Gasumlage hinterlässt in Dresden viele Fragen

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

klar ist zu diesem Zeitpunkt vor allem eins: Die Energiepreise steigen wegen des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine weiter und weiter. Auf die 130.000 Gaskunden der Dresdner Stadtwerke kommt zudem die Gasumlage hinzu. An dieser Stelle hört es mit der Klarheit allerdings auf, die stattdessen von unzähligen Fragen abgelöst wird.

Die Gasumlage soll eigentlich Sicherheit ins angeschlagene System bringen. Aber zu viele Fragen sind offen. Absehbar scheint sie nicht nur für Kunden, sondern auch für Stadtwerke teuer zu werden. © Quelle: IMAGO/Christian Ohde

Mehrwertsteuer auf die Gasumlage ja oder nein? 19 oder fünf Prozent? Wann gehen die Briefe an die Gaskunden raus? Und vor allem: Wie teuer wird es denn nun wirklich? Bei der Beantwortung dieser Fragen lässt sich die SachsenEnergie leider noch nicht in die Karten gucken. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Es gab sehr viele Schicksale, bei denen Menschen fast alles verloren haben, große persönliche und wirtschaftliche Schäden. Aber es gab auch eine wahnsinnig große Hilfsbereitschaft. Die Leute haben sich untergehakt und gegenseitig unterstützt, das Beste aus der Situation gemacht und sich nicht Zuversicht und Humor nehmen lassen. Stephan Kühn Umweltbürgermeister in Dresden, erinnert sich an das Jahrhunderthochwasser 2002.

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Wieder drei Todesfälle gemeldet: Zum ersten Mal in dieser Woche muss die Stadt Dresden wieder Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Derweil steigt auch die Zahl der aktiven Infektionen wieder an. Jetzt lesen

Corona-Pandemie: Dresden plant Prämie für Bestattungswesen: Die Stadt Dresden plant erneut eine Sonderzahlung für die städtischen Bediensteten. Die Pandemie führte zu tausenden Überstunden. Jetzt lesen

RKI registriert 67.390 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 311,8: Das Robert Koch-Institut hat am Mittwochmorgen die aktuellen Corona-Fallzahlen bekanntgegeben. Die Zahl der Neuinfektionen sowie die Inzidenz sinken im Vergleich zur Vorwoche weiter. Aussagekräftige Vergleiche der Daten sind allerdings kaum möglich. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Deutlich mehr Elektromobilität ist notwendig, wenn Dresden die Klimaziele im Verkehr erreichen will. Die Stadträte sollen jetzt Leitziele für den Mobilitätsplan 2035+ beschließen. © Quelle: picture alliance / dpa-tmn

Keine Toten, mehr Elektro: So soll sich der Verkehr in Dresden entwickeln

Die Stadt Dresden arbeitet gerade einem neuen Mobilitätsplan. Der soll die Entwicklung bis 2035 und darüber hinaus festschreiben. Zunächst soll der Stadtrat nun 14 Leitziele beschließen, die es in sich haben. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Kanzler Olaf Scholz (SPD), gefolgt von seinem Sprecher Steffen Hebestreit, vor dem Abflug in die norwegische Hauptstadt Oslo. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Regierungssprecher nach Abbas-Eklat unter Druck: Kann man Olaf Scholz gut „verkaufen“?

Regierungssprecher Steffen Hebestreit hat eingeräumt, bei der jüngsten Pressekonferenz mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas einen Fehler gemacht zu haben. Das eigentliche Problem in Sachen Kommunikation sei aber Kanzler Olaf Scholz selbst, sagen Ampelkoalitionäre. Den könne man mit 64 Jahren nicht mehr ändern. Jetzt lesen

Termine des Tages

9 Uhr: Schloss Wackerbarth startet die Weinlese - In dieser Woche beginnt die Weinlese in Sachsen und auf Schloss Wackerbarth. Zwei Wochen früher als im vergangenen Jahr ernten die Elbtalwinzer die ersten Trauben des neuen Jahrgangs. Möglich machen dies der warme und sonnenreiche Frühling und Sommer, durch den die sächsischen Trauben einen Reifevorsprung von rund zwei Wochen im Vergleich zum langjährigen Mittel besitzen.

16 Uhr: Kids-Programm „Gemeinsam stark“ - In Kooperation mit Kinolino - Filmfest für junges Publikum können sich Kinder im Alter von 5 bis 8 Jahren auf die großen Abenteuer der kleinen Filmhelden begeben. Ort: Zentralbibliothek im Kulturpalast Dresden

Was heute wichtig wird

Wie lange und wann wir schlafen, ist nicht immer gleich. Wie gut wir schlafen, hat aber großen Einfluss auf unser Wohlbefinden. © Quelle: Malte Christians/dpa

Der World Sleep Day bzw. Weltschlaftag am 18. August ist ernst gemeint (und keiner dieser unsäglichen Spaßtage wie zum Beispiel der „Tag der Jogginghose“. Der Weltschlaftag findet inzwischen in vielen Ländern auch offiziell Resonanz und verfolgt ehrbare Ziele. Motto 2022: Quality Sleep, Sound Mind, Happy World (Guter Schlaf, gesunder Geist, glückliche Welt.)

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Ein Kapuzineraffe hat offenbar mit einem Handy den Notruf gewählt. (Symbolbild) © Quelle: picture alliance / ANP

... ein Affe, der den Notruf wählt und die Polizei in den Zoo holt

Ein Kapuzineraffe hat die Polizei in Kalifornien auf Trab gehalten: Das Tier nahm offenbar ein Handy aus einem Golfwagen und wählte den Notruf, dann legte es auf. Die Polizei war alarmiert und rückte aus. Jetzt lesen

