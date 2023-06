﻿Gastro-Test: „Wie geil“ ist das denn! Das Que Chévere in der Dresdner Neustadt

Seit anderthalb Jahren gibt es im kunterbunten kleinen Restaurant Que Chévere an der Königsbrücker Straße lateinamerikanische Fusionsküche. Koch und Inhaber Daniel Charita hat sich damit einen Traum erfüllt.

Dresden. Die Villa Kunterbunt steht bekanntlich irgendwo in Schweden und wird von einer anarchistischen Göre, einem Äffchen und einem Pferd bewohnt, die sich ihre Welt so machen, wie sie ihnen gefällt. Den Pippi-Langstrumpf-Soundtrack pfeift wiederkehrend ein Stimmchen irgendwo in den Tiefen meines Gehirns, sobald ich am Que Chévere an der Königsbrücker vorbei komme.