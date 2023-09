﻿Ohrenschale in der Carbonara? Das Da Luigi in der Leutewitzer Windmühle im Test

Dresden. Schon oft hat mich diese Reihe an Orte gebracht, die auch nach vielen Jahren in Dresden bisher für mich noch unentdeckt geblieben sind. Und nicht selten war ich am Ende positiv überrascht. Als die Begleitung also mit der Leutewitzer Windmühle in Cotta um die Ecke kam, ergriff ich sofort die Chance beim sogenannten Schopfe und wir reservierten einen Tisch im Restaurant Da Luigi.

Der Namensgeber und Koch stammt, so lässt die Website vermuten, aus Italien und bereitet alle Speisen frisch nach traditionellen Familienrezepten zu. Weitere Informationen zur „hohen Qualität der Speisen“ und der Pizza-Liebe des Gastgebers sollen in Kürze folgen. Immerhin: „Sie und Ihr Gaumen werden überrascht sein“. lautet das Versprechen an die Gäste. Na dann: Wohlan!

Klassiker und Vino

Der etwas verregnete Sommertag hält uns nicht davon ab, einen Platz auf der etwas in die Jahre gekommenen Außenterrasse zu beziehen. Der Blick aufs Gelände ist ganz hübsch, der auf den Parkplatz nicht ganz so. Macht aber nichts, immerhin sind wir ja auch zum Essen hier. Ein Vino darf freilich nicht fehlen, wir bestellen also Pino Grigio (11,80 für 0,5 Liter) und werfen einen Blick ins Angebot.

Rustikal: Die überdachte Außenterrasse. © Quelle: Michael Lukaszewski

Das startet wie erwartet mit einer Auswahl von Antipasti-Klassikern wie Vitello Tonnato von der Kalbsnuss (12,60 Euro), Carpaccio di Manzo (11,50 Euro) oder Bruscetta, hier mit Rucola (acht Euro). Außerdem gibt es überbackenes, gegrilltes Gemüse (12,80 Euro) oder warmen Meeresfrüchte-Salat mit zwei Scampis (14,80 Euro). Wir entscheiden uns jedoch, gemeinsam Antipasto della Casa zu probieren (13,50 Euro bzw. 11,50 Euro für die vegetarische Version), die mit italienischer Salami, Käse und Gemüse punkten will.

In der Pasta-Sparte finden sich die üblichen Verdächtigen

Darüber hinaus gibt es Tortellinisuppe (4,50 Euro), Tomatensuppe (5,50 Euro) und verschiedene Salate (ab 3,80 Euro) als weitere Vorspeisenoptionen. Dann geht’s direkt ran an die Nudel, von Spaghetti Pomodore (9,50 Euro) oder Bolognese (11,50 Euro) über Penne Quattro Formaggi (13,80 Euro) und Arrabiata mit Knoblauch und Speck (12,50 Euro) bis hin zu Tagliatelle alla Verdure mit frischen Gemüsen der Saison (13,70 Euro) mit Pilzen und Putenstreifen in Tomatensoße (13,80 Euro) oder „al Salmone“ mit Lachs, Kirschtomaten, Knoblauch und Rucola (14,80 Euro) finden sich hier die üblichen Verdächtigen der Pasta-Sparte.

Noch mehr Auswahl gibt’s bei den hausgebackenen Pizzen. Die startet mit 10,70 Euro für die Marinara mit Tomatensoße, Knoblauch und Oregano, darüber hinaus finden sich natürlich die Kollegen Funghi (12,90 Euro), Capricciosa und Quattro Stagioni (14,20 Euro) sowie Calzone (13,20 Euro). Aber auch mit Lachs, Sahne, Pfeffer und Zwiebeln oder mit Gemüse, Salami, Hinterschinken und Pute vom Grill (14,80 Euro) wird der Teigfladen auf Wunsch belegt. Und auch Hawaii ist dabei (13,80 Euro) – nicht unser Ding, diese Kreation hat aber ja durchaus ihre Fans.

Statt Fleisch und Fisch kommen Nudeln auf den Tisch

Dazu gesellt sich eine kleine Auswahl von Fleischgerichten wie das Bistecca Milanese nach Wiener Art paniert (16,50 Euro), Scaloppina mit Steinpilzen, Kirschtomaten und Weinsoße (23,80 Euro) oder Pute in verschiedenen Variationen (ab 19,80 Euro). So richtig spannend klingt das irgendwie nicht, auch beim Fisch wird es mit gegrilltem Lachs mit Rucola, Kirschtomaten und Parmesanstücken, Tintenfisch frittiert als Ringe (20,80 Euro) oder gegrillt (24,40 Euro) nicht kreativer.

Uns steht der Sinn heute aber ohnehin eher nach Pasta, die Begleitung entscheidet sich eventuell inspiriert von der gemischten Platte von Fisch und Meeresfrüchten (26,40 Euro) für die Spaghetti Frutti di Mare (14,80 Euro).

Ich habe kurz Lust auf Lasagne, da diese hier nicht nur mit Hackfleischsoße sondern aus kosmischen Gründen auch mit Hinterschinken (12,30 Euro) zubereitet wird, verzichte dann aber zugunsten der Spaghetti Carbonara (11,80 Euro). Nun bin ich wirklich großer Fan dieser Zubereitungsart der italienischen Teigware, eine richtig gute Carbonara habe ich in Dresden bisher allerdings nicht gefunden (Tipps dazu nehme ich gern entgegen!).

Carbonara kocht jeder etwas anders

Chef Luigi bereitet den Klassiker laut Karte mit Speck, Ei, Parmesan und Eigelb zu – das klingt zumindest schon mal nicht ganz verkehrt. Auch wenn ich nicht protestiere, wenn mir im Freundeskreis Carbonara mit Sahne kredenzt wird, was für viele zu Recht als Frevel gilt: Im italienischen Restaurant erwarte ich eine möglichst originale Zubereitung, wohl wissend, dass es hier nicht „die einzig wahre“ Carbonara gibt und jede Nonna das Gericht etwas anders kocht. Ich bin also gespannt.

Spannung kommt auch auf, als sich die Servicekraft mit unserer Vorspeise nähert. Der Teller ist auf den ersten Blick gut gefüllt und die Farben Italiens leuchten uns sichtbar entgegen. Neben Tomate und Mozzarella gibt es marinierte rote Paprika und Zucchini, gebettet auf etwas Rucola, dekoriert mit frischem Basilikum.

Antipasti della Casa in der carnivoren Version © Quelle: Kaddi Cutz

Außerdem finden sich Schafskäse und Rohschinken sowie einige eingelegte Champignons und ein paar Scheibchen Spianata. So weit, so erwartbar. Überrascht sind wir von den gekochten Bohnen und den Röschen von Brokkoli und Blumenkohl, die es ebenfalls auf den Teller geschafft haben.

Kann man natürlich machen, immerhin ist das die Platte della Casa, also nach Art des Hauses. Wir probieren zunächst die Caprese, die wir als okay befinden. Hatten wir schon besser, ist aber solide. Etwas ölig finden wir die Paprika, dafür gefällt uns die Zucchini gut, die leicht in Öl gebraten und angesalzen noch schön knackig und frisch ist. Auch die Champignons sind in Ordnung, der Schafskäse holt uns nicht so richtig ab.

Gar nicht begeistert sind wir von Schinken und Spianata. Die scharfe italienische Salami mag ich eigentlich ganz gern, diese hier sieht entrollt allerdings sehr nach Discounter-Packung aus. Üblicherweise kommt die luftgetrocknete Wurst flach und eckig daher, diese ist hier ist klein und rund. Auch der Geschmackstest lässt auf ein qualitativ eher nicht sehr hochwertiges Produkt schließen, es fehlt trotz roter Farbe der intensive, typische und scharfe Geschmack der pikanten Version der Wurst. Diese hier ist eher lasch und langweilig und macht absolut keinen Spaß im Mund.

Guanciale, Pancetta oder doch einfach nur Bauchspeck

Das trifft auch auf Blumenkohl und Brokkoli zu, deren Sinn sich uns auch nach dem Probieren nicht so recht erschließen will. Geschmacklich langweilig und ohne Bums scheint uns das eher Füllmaterial zu sein. Auch die Bohnen hätte es für uns nicht gebraucht. Der Schinken macht ebenfalls keinen besonders hochwertigen Eindruck, geschmacklich ist das nicht so dolle. Zwischenfazit: Naja. Würden wir als erklärte Antipasti-Fans hier nicht erneut bestellen.

Flugs und ohne große Umschweife wird abgeräumt, der Service ist um Nettigkeit bemüht aber distanziert, eher zackig als herzlich – es fehlt ein bisschen an persönlicher Aufmerksamkeit. Kurz darauf kommt dann auch schon die Pasta. Für die aufgerufenen Preise sind die Teller gut gefüllt.

Weil die Karte nichts genaueres verrät, frage ich nach, was für ein Speck für meine Carbonara verwendet wurde. „Na Schinkenspeck“, lautet die Antwort knapp. „Also kein Guanciale?“, versuche ich erneut, an eine etwas präzisere Information zu kommen. Auf das Gesicht der Service-Kraft malt sich blankes Entsetzen: Ohrenschale sei selbstverständlich nicht in der Pasta, so etwas verwende man hier nicht, beteuert sie.

Zerronnen statt gewonnen

Amüsiert wiederhole ich meine Frage nach dem luftgetrockneten, ungeräucherten Speck, der üblicherweise aus der Schweinbacke oder auch aus dem Nacken stammt und als eine der wenigen Grundzutaten der traditionellen Carbonara gilt. Dabei betone ich Guanciale überdeutlich und langsam – unsere Servicefee bleibt dabei: Nein, Ohrenschale käme hier nicht zum Einsatz. Ich versuche es mit Pancetta, immerhin eine gern genommene und weithin akzeptierte Alternative. Und mir persönlich eigentlich eh fast lieber als der sehr intensive Guanciale. Original hin oder her. „In der Carbonara ist Schinkenspeck“, sagt die Service- Dame erneut.

Statt cremiger, glänzender Soße gibt’s Mikro-Rührei: Das passiert, wenn die Zutaten der Carbonara zu heiß gemischt werden © Quelle: Kaddi Cutz

Ich gebe auf und ihre Antwort mir zu denken. So auch der Blick auf den Teller. Aus Eigelb (manchmal auch Vollei), Parmesan (und/oder Pecorino) und frisch gemahlenem Pfeffer entsteht eine dicke Creme, die mit dem Fett des angebratenen Specks und etwas Kochwasser zu einer sämigen, glänzenden Soße emulgiert. Von Cremigkeit und Glanz ist hier allerdings wenig zu sehen, stattdessen sind sichtbare Klümpchen von geronnenem Ei zu erkennen. Ein deutliches Zeichen, dass Pfanne oder Herdplatte beim Zusammenrühren noch zu heiß waren.

Ein verliebter Koch?

Kann passieren, sollte es zumindest im italienischen Restaurant aber nicht. Den Teller trotz des erkennbaren handwerklichen Fehlers dann auch noch zu schicken, ist freilich noch eine andere Geschichte. Der Geschmackstest bestätigt die verpatzte Soße, die obendrein auch sehr salzig geraten ist und tatsächlich schmeckt, als habe sich doch ein großer Schluck Sahne hineinverirrt. Nach ein paar Gabeln habe ich keine Lust mehr, auch weil der viel diskutierte Bauchspeck sehr blass und wenig kross geraten ist.

Kaddi kostet bei Da Luigi in der Leutewitzer Windmühle In der Carbonara ist keine Ohrenschale. Guanciale aber leider auch nicht. Kaddi ist enttäuscht. © Quelle: Kaddi Cutz

Etwas besser ergeht es der Begleitung. Auch die sehr würzige, tomatige Soße ihrer Meeresfrüchte-Pasta hat einen ganzen Schnuff zu viel Salz abbekommen. Neben einiger Garnelen finden sich vor Miesmuscheln, teils mit Schale, im Gericht. So richtig begeistert sind wir auch hiervon nicht, finden es in der Gesamtschau aber immerhin okay. Vielleicht, man weiß es nicht, war der Koch auch einfach sehr verliebt.

Tiramisu zum guten Schluss

Etwas ernüchtert bestellen wir zum Abschluss noch ein Tiramisu (5,40 Euro). Auch darauf müssen wir nicht lange warten. Angerichtet finden wir es ganz hübsch, allerdings ist die Menge von zwei übereinander geschichteten Löffelbisquits mit Mascarpone dazwischen für den Preis dann doch etwas dünn.

Kaddi kostet Leutewitzer Windmühle © Quelle: Kaddi Cutz

Da hilft auch der große und für uns ohnehin unnötige Klecks Sahne und die reichlich zum Einsatz gebrachte Schokosoße nicht. Geschmacklich ist das Dessert allerdings in Ordnung.

Steckbrief Restaurant Da Luigi Adresse Steinbacher Straße 56, 01157 Dresden Telefon: 0351-879 493 38 Internet: https://www.leutewitzer-windmuehle.de/ Konzept italienisches Restaurant Extras Außenterrasse , Feierlichkeiten ab 20 Personen, Verananstaltungen Geöffnet Di bis Do 17.30 bis 21.30 Uhr, Fr & Sa 17 bis 22 Uhr, So 11 bis 21.30 Uhr Preise Hauptgerichte ab 9,50 Euro Gesamtnote (von max. 10) 5,4 Essen : 5 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent) Service: 6 (20 Prozent) Ambiente: 6 (20 Prozent) Fazit große Portionen in pittoresker Mühle – qualitativ mit Luft nach oben bis zum Dolce Vita

Insgesamt finden wir die Leutewitzer Mühle als Location sehr hübsch, regelmäßig finden hier auch Events statt und es stehen Räume für Feierlichkeiten zur Verfügung. Kulinarisch hat uns der Besuch im Restaurant allerdings nicht abgeholt – da haben wir uns mehr erwartet. Schade, denn gerade die einfache Küche kann eigentlich so gut sein.

