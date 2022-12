﻿Frisch aufgetankt: So schmeckt’s in Gruber’s Welt in der Neustadt

In Gruber’s Welt auf der Louisenstraße in der Dresdner Neustadt trifft Original Pilsener Urquell aus dem Tank böhmische Küche.

Dresden. Schon lange hatte ich Gruber’s Welt an der Louisenstraße auf meiner gar nicht mal so imaginären Test-Liste, mit den fallenden Temperaturen wuchs zudem auch mein Interesse an eher hausmannsköstlicher Ausrichtung. Da neben Tankbier im Gruber’s vor allem böhmisch angehauchte Küche geboten wird, schien die Gelegenheit nun also günstig und in größerer Runde schreiten wir an einem Freitagabend zum Testbesuch.